«Tenemos los mismos objetivos», aseguraban en Gobierno luego de la multitudinaria marcha de la CGT, la primera durante la gestión del Frente de Todos. Esos objetivos a los que hacían referencia en la Casa Rosada eran la inflación, los especuladores y los formadores de precios, señalados por los dirigentes sindicales en sus declaraciones. Con todo, en el contexto de una central obrera de unidad pero con diversidad de posiciones, también hubo señalamientos hacia el Ejecutivo para que se ponga más firme con el sector empresario y para que apure una recomposición salarial de emergencia. «Son cosas que conversamos permanentemente en los encuentros habituales que tenemos», bajaban el tono cerca del presidente Alberto Fernández.

El Presidente optó por estar lejos de Buenos Aires. Viajó a La Rioja para compartir actividades junto al gobernador Ricardo Quintela, con quien entregó viviendas e inauguró un jardín de infantes. «Vinimos a poner de pie a los últimos, a los que peor están», señaló Fernández, un guiño a lo que en ese momento ocurría en el centro porteño. El ministro de Economía, Sergio Massa, tuvo una jornada atípica, sin anuncios y escasa actividad pública. Había tenido días atrás un encuentro reservado con la cúpula sindical, en el que escuchó sus preocupaciones y prometió tenerlas en cuenta. Veamos.

En un esquema de unidad todavía en proceso, las diferencias en la central obrera quedaron expuestas. Simplificando, podría decirse que el secretario general Héctor Daer es el más cercano al Presidente, Carlos Acuña a Sergio Massa y Pablo Moyano a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La Corriente Federal a la que pertenece Moyano y los sectores gremiales más combativos fueron quienes empujaron la realización de la movilización en aquellos días de corridas en los mercados. También quienes terminaron de definir su perfil anti-empresario, contrario a la inédita marcha «contra nadie» que proponía el estatal Andrés Rodríguez, entre otros.

En la reunión en el gremio de Sanidad del martes donde los tres secretarios se mostraron con caras serias tras la firma del documento «Primero la Patria» se pactó un empate. Hubo un párrafo peleón con referencias a la irresponsabilidad de los formadores de precios y los especuladores que buscan una devaluación, y otro reivindicando las paritarias libres como el mecanismo adecuado para recomponer el poder adquisitivo salarial. Definitivamente, la movilización había dejado de ser «contra nadie», pero la cúpula dialoguista de la central mantenía arriba la vía de la paritaria y cerraba la del aumento de suma fija por decreto que se impulsa desde el kirchnerismo para auxiliar a los sueldos más bajos. Una manera de dejar plasmadas las diferentes visiones que persisten en la CGT.

Moyano incluso había propuesto que la marcha pasara por las sedes de las organizaciones empresariales como la UIA o la AEA, si es que se apuntaba a ellos. No le hicieron caso y se inventó un trayecto ascéptico, del Obelisco a la Plaza de los Dos Congresos, sin palco ni oradores para que nada saliera lo de lo pautado. Moyano llegó más temprano que ninguno y montó su propio escenario en un camión. «Le decimos al presidente Alberto: poné lo que tenés que poner. No podemos seguir con estos niveles de inflación. Sentá a estos tipos, poné las multas que tengas que poner que los trabajadores te vamos a bancar», lanzó. También se diferenció en la conferencia de los tres secretarios generales. Habló de un compensar con un bono o suma fija a los trabajadores que no llegan a fin de mes y hasta planteó una especie de junta nacional de granos para que las balanzas que pesan la producción cerealera no la manejen las mismas exportadoras.