, dijo el jugador de la selección peruana, sobre el moretón que creció en su pómulo izquierdo, luego del entretiempo del clásico que Racing y Boca jugaron en el Cilindro este domingo.

Respecto de la sanción que ambos recibieron de parte de los dirigentes y que los dejó afuera por dos partidos ante Rosario Central y Defensa y Justicia; Zambrano se manifestó disconforme. “No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada y me siento incómodo, pero solo queda aceptar”, indicó.

Fiel a su estilo, Zambrano, que gusta de tocar música clásica y jazz en su piano, dijo que no le prestó atención a la repercusión mediática del incidente, ya que no es “de ver las noticias que se publican acá (en Argentina). Prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho”.