Hace una semana la familia de Agustina Fernández convocó a una movilización para continuar pidiendo justicia en el marco del aniversario por su crimen. En sus redes sociales, Silvana Capello había pedido que la marcha sea «pacífica» y que su objetivo era «que no se calle la voz de mi hija». Agregó: «Madres con hijos las espero, espero recibir sus abrazos, el de mi hija ya no lo tengo».

El punto de encuentro fue la plaza de la justicia de calle Roca y España, desde allí marcharon por la ciudad. Pasadas las 18 horas comenzó a avanzar la columna de vecinos y vecinas de Cipolletti, además de amigos, amigas, familiares, compañeros y compañeras de la Facultad de Medicina de la joven.

«Me siento culpable»:

Con una gran bandera con la leyenda «Justicia por Agustina», Silvana recorrió las calles de la ciudad para regresar nuevamente al punto de encuentro. Luego de la palabra de referentes feministas y de la universidad, ella tomó el micrófono para emitir unas palabras. «Para mí esto es una pesadilla, agradezco que nos acompañen y que no se olviden de Agus», comenzó a vociferar y añadió: «Es horrible lo que nos está pasando para los que la queríamos y amábamos. Me siento muy culpable de haberla traído acá», lamentó entre lágrimas la mujer y aseguró que ese era el «sueño» de su hija», pero no sabía que iba a ser tan poco lo que iba a vivir».

También se refirió a la o las personas que la golpearon ferozmente: «Que la madre que lo trajo al mundo se arrepienta porque a mí me sacaron lo más hermoso de mi vida».