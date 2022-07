La diputada nacional de Juntos Margarita Stolbizer afirmó que la posible decisión de que Mauricio Macri sea candidato a presidente en las elecciones 2023 es «un retroceso» que alimentará la grieta entre los argentinos. Además reconoció que el poder judicial en la Argentina «funciona mal, es lento, ineficiente y poco creíble».

Stolbizer rechazó de plano la posibilidad de candidatura. «Él es un hombre político y seguramente tiene expectativa por volver y por cumplir las cosas que no pudo. Yo no lo comparto, porque obvio que es un retroceso. Hay que ver la fotografía completa: porque esto es Cristina del otro lado o Cristina del otro lado posibilita esto. Esa grieta que les ha servido a ambos para ganar las elecciones le ha hecho muy mal al país y creo que no hay que volver atrás con esa disputa».

En una entrevista en Radio Delta, la dirigente política reconoció que el sistema judicial funciona mal y que la decisión de Macri de nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto fue «una bestialidad». Sin embargo cruzó a la vicepresidenta Cristina Kirchner al decir que busca garantizar su impunidad manipulando el poder judicial.

«El sistema judicial funciona mal, es lento, es ineficiente, es poco transparente, es poco creíble. No tengo dudas que hay que cambiarlo», sostuvo la diputada nacional que se integró al macrismo en 2021 pese a que durante años criticó Mauricio Macri y otras figuras del espacio como Cariglino.

El plan de Macri para cercar una candidatura de Larreta

La periodista Carla Pelliza informó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se encamina a encontrar un punto de negociación con el ex presidente para garantizar su apoyo a una futura candidatura presidencial, pero a un alto costo. La prenda de cambio sería la entrega de varios espacios en un eventual gabinete nacional, con poder político y/o económico.

Las negociaciones entre ambos bandos, cada vez más prontas a un acuerdo pero siempre plausibles de fisuras, se demoraron más de lo que muchos quisieran por la relación distante. Cada uno esperó que el otro diera el primer paso, realizara el llamado. Por eso, la mesa está compuesta por intermediarios.

Pese a que Larreta prefiere por no adelantar discusiones de este calibre, al menos de forma pública, El Destape pudo reconstruir que Mauricio Macri quiere lugares de importancia, ministerios. La figura elegida por el ex presidente para llevar adelante el copamiento es la de Nicolás Caputo, hombre de negocios, contratista protagónico en la CABA y de su extrema confianza.