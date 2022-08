Un auto Peugeot 206 ardió sobre la calle Luis Rogers, a metros de la intersección con el Pasaje Cabo Cardone. El incendio se reportó alrededor de las 21 horas del viernes, y acudió al lugar personal del Cuartel de Bomberos, quienes rápidamente extinguieron el foco ígneo. El auto se encontraba estacionado frente al domicilio de su dueña, que fue quien alertó a los bomberos sobre el incendio. Hasta el momento se desconocen las razones que dieron inicio al fuego.

Ya entrada la madrugada del sábado, precisamente a las 3:20 horas, el personal de la Seccional Segunda fue alertado por otro automóvil incendiado. En esta ocasión, un Renault 19 que se encontraba en la esquina de Paraná y Chaco, en el barrio de Villa Uhalde. Acudieron, además del personal policial, Bomberos y la Agencia de Investigaciones Científicas (AIC).

Al momento del arribo de los efectivos policiales, no había nadie en la vía pública, por lo que no se pudieron obtener testigos del hecho. El dueño del auto -un hombre de 32 años- alertó a la policía, dado que se despertó en la madrugada y observó que su auto estaba en llamas. El mismo realizó la denuncia ante la Policía, pero expresó su deseo de no iniciar acciones legales respecto al hecho.

El tercer hecho se registró poco más de una hora después, a las 4.45 de la madrugada, en la esquina de las calles Jorge Newbery y Castro. El dueño del vehículo denunció que estaba durmiendo cuando escuchó una explosión fuera de su domicilio. Entonces pudo constatar que su auto, un Volkswagen Carat que estaba en desuso desde hace ocho meses, estaba en llamas. También acudieron Bomberos y la AIC al lugar.

