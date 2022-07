Todo comenzó el jueves pasado cuando el Consejo Deliberante de Eduardo Castex pasó a comisión un pedido de Información sobre un llamativo aumento de partidas presupuestarias donde aparentemente habría un aumento que casi sextuplica la actual.

En dialogo con el periodístico de la 99.9 «Impacto Castex» el concejal del peronismo Castense Oscar Pinto sostuvo que » Un pedido de informe no es nada de otro mundo, no entiendo porque la molestia» y agregó «es sentido común que nosotros tengamos que pedir esta explicación por escrito ya que nos preocupa en que está proyectado dicho presupuesto»

El pedido de informes de los concejales del FreJuPa solicita «información detallada» por «la magnitud de las erogaciones previstas» de cuatro ítems incluidos en el proyecto de Presupuesto 2022, que aún no fue sancionado y está en tratamiento en las comisiones del CD. Ahí plantean incluso que acorde a la Ley Orgánica de Municipalidades la respuesta no se podrá demorar más de 60 días.

Una de las inquietudes surge por la «investigación y asistencia técnica» que tiene un presupuesto de casi $14 millones asimismo, porque a «servicios públicos ejecutados por terceros» se destinan más de $47 millones, siendo del año pasado aproximadamente $8 millones. Otro interrogante es por la partida «Publicidad y propaganda» Pinto en este sentido remarcó que “le parece una locura” que dicho presupuesto rose los $4 millones de pesos y es por esto que desde el Frejupa se pretende que ese monto se reestructure y se destine más presupuesto a «máquinas y equipos» que solo cuenta con $2 millones y medio.

Por último, pidieron que se adjunte el convenio firmado con el Ministerio de Obras Públicas de Nación para ejecutar obras del «Argentina Hace». Respecto a esto último, Oscar Pinto en dialogo con la Radio 99.9 plantea: «Lo que nosotros estamos pidiendo es que se muestre el convenio firmado con nación, por ejemplo; Plan Argentina Hace es un programa de nuestro agrado, que incentiva a fomentar puestos de trabajo y con una estructura de ejecución rápida pero queremos saber en que se supone que esta proyectado invertir dicho dinero, si en calles, en casa o en qué, nosotros necesitamos saber esos detalles»

Finalmente, ya sea por enojo o por el apuro la Concejal Romero decidió tratar la situación sobre tablas y darle una definición esa misma noche de Jueves, aparentemente para no hacer volver a la contadora, Verónica Curutchet, hermana melliza de la intendente Mónica Curutchet, Pero al respecto, Pinto dijo que tanto los concejales del Peronismo como el vice intendente y el Concejal Rojas “no quieren escuchar más explicaciones hasta que no sean por escrito” y que se trate en cambio en comisión agregó: «queremos que nuestros vecinos les llegue la información completa ya que estamos representando a los que nos dieron tanto su votos como su confianza y a los que no también»