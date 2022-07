Gerente de selecciones nacionales, empleado desde hace 26 años en la AFA, de Passarella a Scaloni; las diferencias entre Grondona y Tapia y cómo es trabajar con Bilardo y con Menotti.

Omar Souto no es famoso, pero vive en el corazón de la selección argentina. Hace alrededor de tres décadas era encargado en un supermercado mayorista, por Lanús. Nada lo acercaba al mundo del fútbol, hasta que una lata de tomates abollada le cambió la vida. “Los envases golpeados no podían salir a la venta, pero el producto estaba bien, entonces se los daba a El Porvenir para que comieran sus jugadores. Ahí lo conocí a Enrique Merelas, el presidente del club».

«Cuando quedé desocupado porque cerró el mayorista me acerqué a pedirle trabajo y entré en la AFA”, cuenta Omar con un tono pausado que desobedece su dinámica constante. Lleva grabada la fecha: 6 de julio de 1996. Quién podía sospechar entonces que el destino le reservaba una misión alrededor de un tal… Messi.

“Al llegar a la AFA tuve la suerte de encontrarme con Rubén Moschela [actualmente es el director del predio; ingresó en la AFA en 1972], y él me enseñó todo. Primero me iban a ubicar como comisario deportivo, pero sacaron la función de los comisarios deportivos y me mandaron al predio, y empecé a trabajar en tareas múltiples. Pero como Moschela viajaba mucho, con todas las selecciones, me pusieron junto a las selecciones juveniles. Antes, solo estaba la Sub 17 y la Sub 20…” Ahora el predio es una ciudad. Omar es el gerente de selecciones nacionales y bajo su responsabilidad está la logística de todos los planteles: futsal y fútbol playa en todas sus categorías, chicas y chicos; la Sub 15, la Sub 17, la Sub 20, la Sub 23 cuando lo marca el calendario, la mayor.

La entrevista se interrumpe una, dos, tres… siete veces durante una hora y media. ‘Omar, ¿me firmás esto?’, ‘Omar, hay que hacer la reserva para el hotel de la Sub 17′, ‘Omar, llega de Europa un chico nuevo para el Futsal, hay que ir a buscarlo…’, ‘Omar, hay que despachar la utilería para la Copa América femenina…’, ‘Omar, llaman los muchachos que están en Doha con los arreglos para la mayor, ¿atendés?’ La puerta de su oficina en el predio de Ezeiza parece giratoria: entra y sale gente todo el tiempo.

Omar Souto no es famoso, pero es muy querido. Tiene un mural con su rostro en el club Social y Deportivo Unidos de Villa Argerich, en Lanús Oeste, su barrio de siempre, y a los costados completan la obra… Maradona y Messi. “Fui solo, no le dije a nadie porque pensé que era una broma…”, reconoce. A Souto le quedará siempre la medalla de haber encontrado a Messi, y es verdad, pero él se corre de cualquier mérito. Hay una historia, vale conocerla. Y empieza así:



“En España estaban desesperados por que jugara para ellos, y él siempre les había dicho que no. Estábamos en el Mundial Sub 20 de Emiratos Árabes, en 2003, y un día salimos a caminar con Hugo [Tocali] y un delegado del club Valencia. Y él le dice a Hugo: ‘¿Por qué no trajiste al pibe de Barcelona? Es más que todos los que tenés acá’. Hugo, en Buenos Aires, les había preguntado a dos jugadores argentinos que estaban en ese momento en Barcelona sobre ese tal Messi y les respondieron que no lo conocían. José estaba en el Badajoz… y tampoco. El único que vino y dijo quién era fue Claudio Vivas, que un año antes, a finales de 2002, trajo un video de Messi después de un viaje a España que había hecho con Bielsa. El nombre estaba dando vueltas…, pero a Hugo no le gustaban los videos, creía que podía haber empresarios atrás, él quería ver a los jugadores en la cancha. Entonces en ese Mundial de Emiratos, en 2003, Hugo se estaba reprochando no haberlo visto a ese Messi…, igual, tenía recién 16 años, no sé si hubiese ido con tanta diferencia de edad. Y yo le dije: ‘Quédate tranquilo, que cuando volvemos a Buenos Aires lo llamamos…’ Al llegar, Hugo me pidió que lo ubicara”.

¿Cómo encontrarlo? Souto cuenta que salió del predio de Ezeiza, fue a un locutorio de Monte Grande, pidió la guía de Rosario, se metió en una cabina, arrancó la página de ‘los Messi’, hizo una llamada a su casa en Lanús para justificar la visita y se volvió a su oficina. “Había así de Messi en la guía…”, y dibuja una brecha de unos diez centímetros entre el pulgar y el índice derechos.



-¿A cuántos Messi llamaste antes de dar con alguien de la familia de Lionel?



-No, noooo, habrán sido dos o tres. No tardé mucho en encontrar a la abuela, y ella me pasó el número del tío, y el tío me dio el número de Jorge en España. Me atiende y le digo que hablo del departamento de selecciones, y le pregunto por Leonardo Messi. Porque para mí, Leo era de Leonardo. ‘Es Lionel -me dijo Jorge-, al fin lo llamaron porque mi hijo quiere jugar por Argentina’. Y después de eso viene y se hace el ya famoso amistoso contra Paraguay, en la cancha de Argentinos, para que debute y así España ya no pudiera insistir más.



-¿Sufriste cuando Messi vivía bajo sospecha en su país?



-Sí, sí porque no lo conocen, no lo conocen… es el más humilde. Ni a Messi ni a los demás los conocen, era pegarles porque la pelota no había entrado. Nada más. Y les pegaban porque muchos periodistas se perdían los viáticos cuando el equipo quedaba eliminado. Las cosas que ese chico ha hecho para el fútbol argentino, las cosas que ha hecho por la gente que trabaja en el predio… Ha regalado heladeras, cocinas, motos, televisores a los empleados… Muchas veces, no una, muchas, llegan camiones de una casa de electrodomésticos para repartir artículos por sorteo entre los empleados que trabajan en el predio. Todos se llevan algo. ¡Andá, hablá con un empleado del predio y tocale a Messi!, ¡Te corta las manos!



-En la época del Comité de Normalización, 2016, 2017…, ¿hubo jugadores que pusieron dinero para ayudar con los sueldos?



-Sí, sí, hubo situaciones… Pero siempre fue más fácil pegarles a los jugadores. Hubo muchos intereses. Hace un año y medio, dos, Messi no podía jugar más en la selección, y ahora es un fenómeno. ¿Y con Di María lo que hicieron? Después salen pidiendo perdón por televisión…





Omar lleva varias vueltas al mundo. Se enciman tantos pasaportes en el cajón, pero le debe varios viajes de placer a ella, a su esposa, a Betina, directora docente jubilada, a la que tanto tiempo le quitó en este cuarto de siglo. Como a sus hijos, Leandro, de 43 años, abogado; a Melina, de 39, psicóloga… y la deuda casi desaparece con Juan Cruz, de 37…, porque es uno de los utileros de la selección.



“Mi primer viaje fue al Sudamericano Sub 20 de Mar del Plata, en 1999, y después fuimos al Mundial de Nigeria, el Mundial de las ocho vacunas… En ese Mundial no salimos campeones porque River no nos dio los jugadores, jajaja, no cedieron a Saviola ni a Aimar… Sí, estaban Gabi Milito, Cambiasso, Duscher, Zubeldía, Fede Insua, Farías, Costanzo, Galletti, Montenegro…”, cuenta Omar. Tan acostumbrado a los vuelos, hace uno en el tiempo. “Yo empecé a trabajar y a viajar con José, con Tocalli, con los profes Urtasun y Salorio, con el doctor Villani, que ya lo conocía del barrio. Cursaba las citaciones de los jugadores a los clubes, iba a Retiro para buscar o llevar a los jugadores del Interior… Ahora los veo hombres, padres de familia».