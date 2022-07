Con un breve testimonio y aún vestido con los colores de «La Banda», el mediocampista de 21 años se dirigió a los seguidores de la institución de Núñez para dedicarles sus últimas palabras. En las próximas horas, el volante viajará hacia Lisboa para sumarse al conjunto luso, uno de los dos más grandes de Portugal junto a Porto.

El emotivo video de despedida de Enzo Fernández de River: «Es mi segunda casa»

La entidad apeló a sus redes sociales para difundir la grabación a las 15 horas del jueves 14 de julio de 2022. «El saludo de Enzo Fernández para todos los hinchas del Millonario en su despedida del Club», anunciaron textualmente junto a los emojis de los colores rojo y blanco, y al de una galera. «¡Éxitos y hasta la próxima, Enzo!», completaron en el posteo.

En primer plano, el protagonista dice: «Hola. No me quería ir sin despedirme de ustedes. Fueron 16 años en este club, la verdad que River es mi segunda casa». «Quería agradecer públicamente al cuerpo técnico, a mis compañeros especialmente, a todos los empleados que forman parte de este maravilloso club. A los hinchas, especialmente, por su apoyo día a día», añadió el ex Defensa y Justicia. Y cerró: «Hoy me toca irme, pero sé que la vida nos va a volver a juntar. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones».

Enzo Fernández se va de River a Benfica: los detalles de la venta

Además del dinero en sí, la negociación tiene varias ventajas para el club que preside Jorge Brito. La cuestión principal es que el fichaje por parte de los portugueses se hizo a cambio de 18 millones de euros por el 75% del pase: diez millones serán «cash» y los ocho millones restantes, en cuotas.

De cualquier manera, el 10% de dicha cantidad (1.8 millones de euros) será para Defensa y Justicia, como parte del acuerdo realizado entre los dos equipos argentinos cuando River «repescó» al futbolista desde Florencio Varela en junio de 2021.

Los números de Enzo Fernández

Entre River y Defensa, el joven jugador que también fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina disputó en la Primera División 82 partidos oficiales con 13 goles, 11 asistencias y 4 títulos obtenidos. Ahora tendrá su primera experiencia en Europa, con el gran objetivo de consolidarse en «La Scaloneta» una vez terminado el Mundial de Qatar 2022.