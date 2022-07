Luego de que Locho fuera eliminado de El hotel de los Famosos, su mamá, Mónica Meroni salió a hablar de la participación de su hijo. Además, se refirió a las disculpas de Martín Salwe.

Ante la pregunta por el romance tan pedido por el público, Mónica dijo: “a mí no me blanquearon nada formalmente, tengo más imágenes de ellos juntos en el hotel que en la vida post grabación. Se los ve genuinamente conectados. Ella es hermosa, es una persona adorable, pero el que tiene que decidir esto es él. Lo que más me gustaría es que sea una persona que le permita brillar”.



Consultada sobre las disculpas de Salwe a Locho cuando dejó el reality, opinó: “La última vez que fui al hotel Martín venía a decir ‘ay cómo están los padres del éxito del programa’. Ahí tuvo una toma de conciencia, ¿las disculpas de qué lugar? Locho acepta las disculpas, yo las acepto. Creemos que son sinceras porque es todo lo que él puede dar”.



Por último, se refirió al apoyo que recibió su hijo. “Es increíble el apoyo que recibió, cómo ha pegado Locho en Uruguay, cómo lo quieren. Me escriben de Estados Unidos, venezolanos, peruanos. Después de acá de las provincias, todos coinciden en el mensaje que mandan que él es el ganador del pueblo”.