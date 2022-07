Habló Lizy Tagliani y contestó la pregunta del millón: ¿Se mete en política?

En el programa Argenzuela en C5N, Tagiani fue contundente : «Nunca fue mi idea la política, no es porque no me interese, pero a mí me quiere un montón de gente. Imaginate que gano, ¿después qué hago? Hay que saber y tener años de militancia en la política» . explicó en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela.

Entre los referentes con los que se conoce y les ofreció su ayuda «por si necesitaban algo que yo pueda hacer sin cobrar nada», comentó que conoció a dirigentes como Facundo Moyano, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), el exintendente de Almirnate Brown Mariano Cascallares durante la pandemia y al actual intendente de Berazategui, Dr. Juan José Mussi.

«No soy una tonta que me pueden llevar de la nariz. Si me buscan algo no me van a encontrar nada, pago todos mis impuestos y cumplo con todo«, reflexionó Lizi en una entrevista exclusiva donde se mostró predispuesta y donde agradeció a todos lo que la ayudaron para llegar al lugar que ocupa hoy en los medios de comunicación.

El éxito de Lizi Tagliani

La conductora y humorista sigue protagonizando Bonobos en calle Corrientes junto a Campi, Osqui Guzmán, Peto Menahem, Anita Gutiérrez y Manuela Pal, mientras espera que se le presente un nuevo proyecto en la pantalla de Telefe.