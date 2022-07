Fuerte cruce entre Kämpfer y Tetaz: «Dijiste que el desarrollo de las mujeres llegará cuando se convenzan de lo que valen y merecen, ¿te arrepentís?», le preguntó la periodista al diputado

Luego, llegó el turno de Kämpfer, que le preguntó por un tuit de 2015 en el que Tetaz había afirmado que «el desarrollo pleno de los derechos de la mujer llegará cuando se convenzan de lo que valen y merecen».

«Dijiste algo bastante agresivo en cuanto al género, respecto de algo así como que las mujeres no sabemos pedir aumentos de sueldo en el trabajo porque en vez de juntarnos con hombres nos juntamos con otras mujeres entonces no tenemos el ejemplo ni la inspiración, estas son palabras mías pero es lo que yo interpreto de las tuyas, a la hora de hacernos valer», comenzó la periodista.

«Prácticamente el mercado patriarcal tiene que ver con que nosotras no sabemos cuánto valemos. ¿Te arrepentís de eso?», preguntó.

«No, la verdad es que hay mucha evidencia sobre las causas de la brecha de género. Es una cosa conocida en el mundo. Las mujeres ganan en promedio 20% que los hombres, esto es un dato de la realidad. La brecha más grande se produce en las instancias superiores», expuso Tetaz.

El diputado agregó que «cuando vos le preguntás a una persona cuánto cree que tiene que ganar, cuánto es su salario aspiracional o cuánto merecería por su trabajo, en promedio las mujeres dicen números más chicos que los hombres».

«¿Entonces pagan menos porque nosotras pedimos menos o porque hay un sistema?», replicó Kämpfer. «El Ministerio de la Mujer de Alemania pasó una ley al Congreso para que todos los salarios sean visibles, sobre todo los ejecutivos. Para que cuando vos vas a negociar un puesto ejecutivo sepas cuánto gana en promedio un hombre o una mujer en ese puesto», desarrolló Tetaz.

Andy volvió la pregunta inicial. «¿Te arrepentís del tuit o no?», insistió. «No me arrepiento en absoluto», aseguró el diputado por la ciudad de Buenos Aires.

«Recuerdo al tuit como ‘el día que nosotras sepamos cuánto valemos’. Entonces nuevamente somos nosotras las que tenemos que hacer algo para que las cosas cambien. Y en realidad tenemos que hacerlo todos«, planteó Kämpfer.

«La evidencia científica muestra que las mujeres piden menos aumentos, entonces una de las formas que descubrieron que ayuda a pedir un poco mejor es la información. Está bueno que haya información», se defendió Tetaz. «Hay un tema interesante que se está discutiendo, que en el Gobierno de la Ciudad también se está discutiendo, que es lo que se llama currículum ciego. Que vos no sepas el género», expresó.

Ante esto, la periodista sostuvo que «en esto de pedir que no se incluya al género hay algo en él de tiene que ser a ciegas porque algo en el género femenino hace que no accedamos a los mismos puestos de trabajo o a percibir los mismos salarios». «Si en efecto no influye en el desarrollo laboral, qué tiene de malo que en un currículum se vea si una persona es hombre, mujer o no binaria», manifestó.

«No tiene absolutamente nada de malo. Es el tipo de prácticas que los países más progresistas en materia de igualdad de género están aplicando en estos días. Yo quiero que se reduzca la desigualdad», concluyó Tetaz.