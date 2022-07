El vínculo de Batakis con La Pampa y Mendoza viene desde que asumió al frente de la Secretaría de Provincias, bajo la órbita del Ministerio del Interior, que conduce el camporista Eduardo De Pedro. Su lugar era clave en la relación con las provincias. Aunque sin dudas, uno de los hechos que marcaron a fuego su relación con La Pampa y Mendoza fue Portezuelo del Viento. El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) es presidido por el ministro del Interior, es decir por Eduardo Wado De Pedro. Y en medio de las disputas por un nuevo estudio de impacto ambiental, una ronda de prensa con medios patagónicos aportó datos.

“Hay un estudio de impacto ambiental realizado por Mendoza que ha sido objetado por los gobiernos de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Se va a realizar otro estudio de impacto ambiental y se avanzará en las negociaciones, pero no será un tema resolución inmediata”, habría dicho Silvina Batakis según reprodujeron, con las mismas palabras, varios medios del sur argentino.

En Mendoza tomaron nota y cambiaron de planes, porque hasta ese momento la intención era adjudicar con o sin laudo presidencial. Cabe recordar que en junio del 2020, Suárez había solicitado que se activara el mecanismo de resolución previsto en el Capítulo V del Estatuto de Coirco oponiéndose al desarchivo del laudo resuelto por Mauricio Macri.

Luego, ante el pedido de un nuevo estudio de impacto ambiental solicitado por La Pampa, Suárez se opuso y aseguró que activará el mismo mecanismo, siempre condicionando el asunto a la resolución del desarchivo.

“Las declaraciones de Batakis lo cambiaron todo”, le había dicho al diario mendocino Los Andes un funcionario que sigue de cerca la novela hídrica. Nuevamente, la funcionaria nacional desmintió estas supuestas declaraciones suyas. A través de Twitter, la funcionaria compartió una nota de Los Andes y aseveró que “las declaraciones a las que se hace referencia nunca existieron”.

Consideró lamentable que “se intente confundir” con versiones que no tienen que ver con la realidad”. En ese sentido, sostuvo que desde la cartera que conduce el camporista Eduardo De Pedro se reivindica “el diálogo sincero y el consenso como herramientas” para encontrar verdaderas soluciones.

El resultado final es conocido: Suárez volvió a la carga con el laudo presidencial y ahora está a la espera de que Alberto Fernández resuelva, aunque por lo que adelantó en una visita a La Pampa, hará lugar al pedido pampeano.

No obstante, la relación con Silvina Batakis no se vio afectada. La flamante ministra de Economía estuvo en Mendoza para la Vendimia y se reunió con el Suárez en la Casa de Gobierno. Dese allí aseguran que no se tocó el tema sobre qué dijo en aquella ronda de prensa. Igualmente, la mencionada y Portezuelo seguirán unidos porque el Palacio de Hacienda es el encargado de enviar los desembolsos trimestrales para cumplir con el contrato de la mega obra.

El Diario de La Pampa