Fabricio Sebastián Trincheri fue capturado en el Estado de Florianópolis, cuando circulaba en moto por la vía pública. Se fugó de Pico antes que la sentencia condenatoria por abuso sexual quedara firme.

En abril pasado, la justicia dio intervención a Interpol para capturar a un hombre de 43 años condenado por abuso sexual contra una menor. Detectaron que pasó legalmente a Brasil, al parecer, sin que los controles de Migraciones lo detectaran.

Ayer por la tarde, Fabricio Sebastián Trinchieri fue capturado en el Estado de Florianóplis, en Brasil. Fue detenido cuando circulaba en moto por la vía pública. Lucía rastas en el pelo, en un intento por no ser identificado.

Trinchieri abusó sexualmente en reiteradas ocasiones de una niña de 7 años, hija de su pareja. La madre de la víctima denunció el caso en el año 2020, cuando la niña comenzó a contar lo que sucedía en la casa cuando la mamá se retiraba a trabajar.

El hombre fue notificado de la denuncia y se presentó en Fiscalía el mismo día que comenzaba a regir la cuarentena estricta por pandemia, de hecho, la audiencia de formalización fue la primera que se realizó de manera virtual porque el imputado acababa de llegar de Córdoba con síntomas de Covid. Le dictaron prisión preventiva, pero le permitieron cumplirla como domiciliaria por un problema de salud.

La fiscal Ivana Hernández investigó el caso y llevó a juicio ante el juez Marcelo Pagano, quien terminó condenando a Trinchieri a 12 años de prisión por abuso sexual agravado. Esa sentencia fue apelada ante el Tribunal de Impugnación Penal, que en los últimos meses de 2021 confirmó la condena del juez Pagano.

Una vez cumplidos los 10 días hábiles del fallo del TIP y sin que se registrara una nueva apelación, desde los Tribunales de Pico se libró la orden de detención de Trinchieri pero, cuando lo fueron a buscar al domicilio que había fijado, ya no estaba.

Salida ilegal

En los Tribunales de Pico saben que Trinchieri salió de Argentina en agosto del año pasado hacia Brasil, y lo hizo legalmente por Paso de los Libres.

Las fuentes judiciales consultadas no se vieron sorprendidas por hecho que el condenado atravesara la frontera, a pesar de estar cargado su pedido de captura, de hecho, remarcaron que no es la primera vez que ocurre. Y recordaron como el ejemplo el caso de un hombre de origen paraguayo condenado en Pico, que no se presentó al juicio, se libró su captura y tres años después fue detenido en la frontera cuando intentaba ingresar a la Argentina, pero en ese momento advirtieron también que ya había salido e ingresado varias veces del país de manera legal.

Cuando los investigadores locales confirmaron que Trinchieri ingresó a Brasil, a los trámites ya cargados se sumó la captura internacional, requisito indispensable para que a partir de ese momento comience a trabajar en el tema Interpol.

A fines del año pasado, la madre de la víctima pegó carteles en Tribunales para reclamar por la captura de Fabricio Trinchieri. En ese momento, le dijo a El Diario «esta persona está prófuga y mi hija está con mucho miedo, no quiere ir al colegio ni a ningún otro lado, necesito que me escuchen, le pido a la gente que ayude, que si tiene algún dato lo aporte, porque hoy es mi nena, pero puede ser cualquier otra víctima».

Trámite

Según indicaron las fuentes consultadas por El Diario, con el caso Trinchieri se siguieron todos los pasos habituales con personas que buscan desobedecer las resoluciones judiciales. Cuando el fallo del TIP quedó firme y el acusado no se presentó, desde la Fiscalía declaró al condenado en rebeldía y pidió su captura de forma inmediata, como ocurre con todas las personas condenadas que incumplen con la notificación de la sentencia.

Ese pedido de detención llega a todas las Comisaría locales, pampeanas, del país y a Migraciones, a través de un sistema utilizado desde hace un tiempo en todo el territorio nacional denominado SIFCOP. Este sistema, al que acceden operadores judiciales, policiales y de puestos fronterizos, cuentan con información de pedidos de detenciones, prohibiciones de salida del país o provincias, búsqueda de personas, pedidos de secuestros y otras medidas.