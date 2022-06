El gobernador Sergio Ziliotto dijo este viernes que le dio «instrucción» al ministerio de Educación para convocar a la paritaria docente para discutir más cargos y «redefinir» funciones. Esa una de las demandas de la Utelpa, que el jueves convocó a un paro con alto grado de adhesión.

«Propiciamos el diálogo y hay una paritaria sectorial abierta para definir cómo entre todos mejoramos la calidad de la educación», dijo en conferencia de prensa.

Ziliotto repitió que hay vigente un acuerdo paritario para que los salarios no queden por debajo de la inflación, con una cláusula gatillo que se activará a fines de julio. No respondió si escuchará el pedido de que la suma fija de 10 mil pesos que anticipó a los estatales se tome como compensación y no se descuente en ese momento.

En cambio, aseguró: «vamos a seguir convocando al diálogo. Es un camino que abrimos hace mucho tiempo y está abierto. La Pampa es pionera en poner me marcha la paritaria para definir salarios y también cuestiones laborales».

«La instrucción al ministerio es seguir convocando al diálogo», reafirmó. «En la paritaria sectorial está previsto analizar el sistema en su conjunto y ver dónde es necesario agregar recurso humano o redefinir funciones. Está en el temario», resaltó.

Con respecto al tema salarial, repitió que «lo que acordamos lo estamos manteniendo, garantizamos la inflación más un crecimiento real».

«En la columna de las maduras, en La Pampa está el salario de los trabajadores. Sabemos que la economía se reactiva de abajo hacia arriba. ¿Qué mejor que ponerle plata en el bolsillo a los trabajadores?», se preguntó.

Sin embargo, sostuvo que «sin ser despectivo con un sector, entiendo la lucha de los gremios, para eso están y representan a un sector, pero nosotros tenemos que garantizar ecuanimidad en la aplicación de fondos públicos para todos los pampeanos, y por eso también tenemos que apoyar al sector privado para que haya reactivación económica y generación de empleo».

Fuente: El Diario