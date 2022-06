El abuelo paterno de Lucio afirmó por otra parte que, luego de conocer la sentencia, que esperan entre fin de este año y principio del 2023, seguirán movilizándose por casos de menores víctimas de maltrato. “Hay muchísimos chicos que necesitan el apoyo”, advirtió el piquense y remarcó que su familia “transformó el dolor en lucha”.

“Nosotros fuimos esta semana a Santa Rosa por un tema de salud de mi señora y fuimos hasta la Fiscalía a buscar un velador que Lucito amaba, que nosotros se lo habíamos regalado para los 5 años, y cuando ingresamos el fiscal nos dijo que hacía cinco minutos que habían firmado la causa para elevarla a juicio”, explicó Ramón en diálogo con CNN Rosario.

Consultado por cómo había tomado la noticia, señaló que “estamos un poco aliviados porque ya entramos en el juicio y esperamos la pronta condena para esas asesinas. Nuestra esperanza es que se haga este año, los fiscales nos dijeron que podría ser este año, o a principio del año que viene ya tener la condena”.

Y adelantó “nosotros esperamos de la Justicia que sea algo sin precedentes, pedimos la reclusión perpetua, sin beneficios, para que no salgan nunca más”.

El familiar de Lucio destacó que existen otras partes involucradas que aún no fueron objeto de sanciones, y en algún caso quizás ya no serán. Y ubicó en primer término a la “responsable principal, que es la jueza inepta (Ana Clara Pérez Ballester) que no hizo un estudio antes de revocar la tenencia de nosotros después de dos años que la madre lo dejó”.

Y remarcó “nosotros lo tuvimos casi cuatro años y esta jueza, para sacarse un expediente de encima, Ana Pérez Ballester firmó un papel y le sentenció la muerte. Esta jueza es un peligro para la humanidad”.

Y recordó que esta semana “el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa salió a ratificar que no se le podía hacer un sumario porque actuó según las leyes. Según la ley, por lo que yo tengo entendido, tenés que hacer un estudio previo y no hacer solo porque es la progenitora. Tendría que haber preguntado dónde se lo iban a llevar, con qué lo iba a mantener, con quién iba vivir, tendría que haber hecho un seguimiento con una asistente social y una psicopedagoga, pero acá no se hizo nada, no le preguntaron al padre si estaba de acuerdo con que se la llevaran, nunca le preguntaron”, lamentó.

Ramón Dupuy insistió luego en que “acá fallaron también, personal de salud, todos fallaron. Lucio hacía dibujos en la escuela sin ojos y sin piernas, con esos dibujos pedía auxilio a gritos, según las pericias que se hicieron. En Salud, Lucio entró cinco veces en un mes y medio con mordeduras, quebraduras, quemado con cigarrillos, rengo por una patada en la cadera, y nadie se dio cuenta, nadie hizo una denuncia. La policía que golpeó una puerta en donde no había criaturas y pegó media vuelta y se fue, no revisaron la cuadra. Así, todos los organismos fallaron, con todas las alarmas que presentaba Lucito nadie levantó un teléfono y dijera ‘acá hay un chico golpeado’”.

En esa línea, Ramón recordó que “el gobernador de La Pampa me dijo que no le iba a temblar el pulso para echar al responsable de esto, pero todavía todos los responsables están en sus cargos. No se apartó nadie, todos están en sus sillas”.

Dupuy se refirió también al impacto que significó lo ocurrido y cómo su familia procesa el dolor. “Para nosotros sería fácil cerrar la puerta de mi casa, borrarnos de las redes sociales y decir basta, ya sabemos la condena que les va tocar, pero no, hay muchísimos chicos que necesitan el apoyo, necesitan que alguien levante la voz y haga algo por ellos, que son miles. Nuestro dolor es muy intenso, pero lo transformamos en lucha para todos esos chicos”, concluyó el abuelo de Lucio.

Fuente: El Diario