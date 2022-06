El gobernador Sergio Ziliotto, celebró la creación del Consejo de Gobernadores y, al dejar inaugurado el VI Congreso Pampeano del Agua “Don Edgar Morisoli” afirmó, “siempre levantaremos la bandera de la defensa de nuestros ríos”.

En el Centro Cultural Medasur el mandatario pampeano fue acompañado por el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Díaz; la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral; el presidente del Consejo Hídrico Nacional, Gustavo D’Alessandro; funcionarias y funcionarios provinciales y municipales; autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa y de la Asamblea Nacional de los Ríos. Virtualmente estuvieron presentes el ministro del Interior, Eduardo de Pedro y el secretario de Interior, José Lepere.

Consejo de gobernadores

El ministro de Interior, Eduardo de Pedro, anunció que se “conformará un Consejo de Gobernadores para trabajar en un Master Plan Hídrico Nacional donde ninguna provincia pueda ser perjudicada por el accionar caprichoso de otra provincia”.

La novedad la dio a conocer esta mañana en el marco de la apertura del VI Congreso Pampeano del Agua, donde formalmente convocó al gobernador Sergio Ziliotto a integrarse al nuevo organismo, como así también a conformar la Mesa Nacional, que integrarán los mandatarios provinciales y diversos organismos para el tratamiento federal e interinstitucional de la problemática del agua.

“Uno de mis objetivos como ministro del Interior es aportar algo que permita dejar una mejor Argentina para las próximas generaciones, y es imposible pensar en eso si esta generación derrocha y utiliza mal el agua, que es un recurso estratégico y escaso”, subrayó.

El funcionario nacional expresó su satisfacción por ser parte “de una jornada que tiene que ver con la identidad del pueblo pampeano” y les aseguró a todos los que participan del sistema de defensa de los recursos pampeanos que “cuentan con la voluntad política de un Gobierno nacional y un ministro del Interior que van a seguir trabajando en pos de una causa tan noble y necesaria como es que la Argentina pueda desarrollarse con un recurso estratégico como es el agua”.

De Pedro recordó la misión Argentina -de la que La Pampa fue parte- a Israel donde se conoció en profundidad el manejo que hace del agua ese país y mencionó especialmente los procesos de concentración que signaron a la Argentina “que llevaron a una interrupción de los procesos políticos que planificaban la población integral del país. Los procesos federales fueron perdiendo contra los proyectos unitarios”.

En este sentido acotó que “hoy el Gobierno nacional escucha a los gobernadores para ver qué se necesita para generar arraigo, para que cada argentina y argentino pueda vivir y desarrollarse en la ciudad o en la provincia donde nacieron. De esa escucha surgió que Argentina necesita de una Master Plan, de una planificación inteligente y nacional del agua”.

“La Pampa tiene un presente y un futuro de desarrollo fenomenal, tanto por sus características territoriales, como por su cercanía con Vaca Muerta, por su estructura productiva y por la capacidad del sistema político pampeano de mantener políticas de consenso siempre orientadas al interés general del pueblo de la Provincia”, concluyó.

Políticas a nivel nacional

El gobernador Ziliotto agradeció a los presentes y destacó la actividad como “un eslabón más en el que los pampeanos nos juntamos para debatir y fortalecer la conciencia de cómo un bien tan vital como estratégico: nuestra soberanía hídrica”.

También hizo hincapié en la presencia del ministro del Interior, de Pedro que “da volumen político e institucional a este espacio y confirma políticas de Estado a nivel nacional», y remarcó que en La Pampa podemos dar muestra de lo que es una política de Estado en defensa de nuestros recursos. Creo que aquí está el eje de cómo sacamos la Argentina adelante, con políticas de Estado consensuadas, potenciando esos recursos”.

Ziliotto analizó que se obtuvieron “distintas soluciones a partir de la existencia o no de un comité de cuenca, donde las provincias condóminas se ponen de acuerdo para administrar el recurso”. Y, a modo de ejemplo, dijo que “en el río Salado no hay Comité de Cuenca, no sabemos cuándo Mendoza cumplirá con lo ordenado por la Corte. Muy diferente es lo que sucede en el COIRCO, donde se pudo aplicar el diálogo y el consenso”.

“En 2020 -continuó el mandatario pampeano- pusimos a discusión el trabajo inconsulto de Mendoza en Portezuelo. El presidente no tuvo dudas a la hora de fortalecer y amparar los consensos. Así acordamos un estudio de impacto ambiental”.

“El camino es el diálogo”

Ziliotto celebró el encuentro y la propuesta que hizo el ministro del Interior: “el único camino es el diálogo. Si hacemos un uso eficiente del agua en otras provincias, como efectivamente lo hacemos en La Pampa, podremos potenciar la llegada a cada rincón de la República Argentina, de manera federal”.

Dirigiéndose a Eduardo de Pedro destacó que debemos considerar como un activo “la fortaleza de un pueblo que olvida banderas sectoriales y objetivos personales para luchar por algo que nos une a todos”.

El Gobernador dijo que las y los pampeanos “debemos estar orgullosos de que la lucha por la soberanía hídrica de La Pampa sea algo que está internalizado y podemos resumir como una política de Estado”. Para finalizar se dirigió a las organizaciones civiles que “siempre nos marcaron el camino, quiero decirles que siempre van a tener en este Gobernador quien lleve adelante las banderas de la defensa de la identidad de la provincia de La Pampa, de la defensa del federalismo. No tengo ninguna duda de que todos coincidimos en la defensa de la pampeanidad”.

“Luchando con todas las fuerzas”

Por su parte, Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos del gobierno pampeano, luego de hacer un pormenorizado raconto histórico de la situación de los ríos pampeanos, enfatizó que “las cuencas hídricas interprovinciales son un tema fundamental de debate en este encuentro” que con varios trabajos analíticos se ocupará “de los problemas de La Pampa en temas hídricos”.

También destacó que “hoy más que nunca se ha dado reconocimiento a Edgar Morisoli, luchador incansable en esta conflictividad no deseada con las cuencas hídricas interprovinciales”.

En cuanto al conflicto con Mendoza, Lastiri dijo “no podemos estar soportando esta situación en forma inconsulta y arbitraria. Estamos peleando con toda la fuerza, pero necesitamos una más decisiva acción del Gobierno nacional”.

Para finalizar el acto inaugural, se rindió homenaje al poeta Edgar Morisoli, entregándoles a sus hijos una plaqueta en su honor y ofreciendo a los presentes un espectáculo musical.