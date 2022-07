Aun después de tanto tiempo el caso Páez Albornoz – Coronel sigue dando de qué hablar. Él continúa actuando con total impunidad y ella todavía no encuentra calma, pues la justicia pampeana no la protege ni toma medidas concretas y eficientes.

Como es de público conocimiento, durante el 2021 Páez Albornoz fue ingresado al Hospital Lucio Mola acusando a quien entonces era su pareja, Yanina Coronel, de intentar envenenarlo. Sin embargo, al comenzar la investigación la causa dio un giro de 180 grados: ella no era la victimaria, sino la víctima. La realidad es que Páez Albornoz ejercía sobre ella y su hijo en común la violencia física, verbal y psicológica. Estos episodios eran incontables y cada vez más macabros.

Este miércoles Yanina y el pequeño se encontraban en la ciudad de Santa Rosa realizando sus respectivas rutinas hasta que, pasadas las 16 horas, ella recibió un llamado de la policía. En el mismo le comunicaban que Páez Albornoz estaba siendo custodiando y trasladado, pues la policía lo había encontrado acechándolos.

La castense es representada por la abogada Camila Aimar, quien en diálogo con Impacto Castex sostuvo que “la situación es insostenible y cada vez más grave. Pareciera que por pertenecer a la policía Paéz Albornoz actúa como quiere y creyendo que nada va a pasarle. Todo empeora si tenemos en cuenta que el dispositivo que debería proteger a Yanina no sonó. Es una situación que nos tiene realmente preocupados y temerosos porque, como si fuera poco, cada vez que el niño asiste a sus clases en el club All Boys Paéz Albornoz se las ingenia para acercarse. Ignora totalmente la perimetral y tampoco le importa el miedo que le genera a su propio hijo, quien tiene que retirarse de las instalaciones totalmente afectado”.

Finalmente, cada vez que el CECOM llama por estas situaciones tanto la policía como la justicia pampeana minimizan lo ocurrido y justifican a Páez Albornoz sosteniendo cosas como que “estaba de paso”.