Trabajadores de un hospital de Neuquén denunciaron que comenzó a llover dentro del quirófano durante una operación. Una enfermera grabó al personal médico atendiendo al paciente, mientras esquivaba las filtraciones de agua que caían del techo. El video se volvió viral.

«Así estamos trabajando en el quirófano del Castro Rendón. Las autoridades, en vez de venir a solucionar el problema, culpan a la gente, al personal, de que tiran agua, de que se les caen los líquidos, y acá está la prueba de que no somos nosotros los trabajadores», sostuvo la mujer mientras filmaba.

«Para los de mantenimiento, que no encontraban la pérdida, acá está», agregó con ironía. Las imágenes corresponden al quirófano número 3 del Hospital Provincial Doctor Eduardo Castro Rendón, uno de los más grandes de la capital de la provincia.

El personal emitió un comunicado donde aseguró que las autoridades estaban al tanto del problema y aún así ordenaron realizar todas las cirugías programadas. «Ya venimos denunciando hace años continuamente con notas, fotos y videos a todos los directivos correspondientes. No vamos a permitir que sigan destruyendo el hospital público», afirmaron.

El director médico del hospital, Adrián Lammel, explicó al medio Río Negro que la filtración se generó por «un caño pluvial que estaba tapado». Aclaró que ya se hicieron las destapaciones y se está controlando la instalación eléctrica para corroborar que sea segura.

«Es un edificio viejo, construido con técnicas y materiales que ya no se usan y necesita trabajos que son complicados de realizar, porque no se pueden frenar ciertos servicios. En un quirófano no se puede filtrar nada, más allá de que el agua no era servida como se había difundido en redes», concluyó.

Juan Ferrari, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Profesionales de la Salud Pública Neuquina, rechazó estas declaraciones y afirmó que el problema no es sólo edilicio. «Nuestro sistema se está viniendo abajo por la enorme cantidad de renuncias y pérdida de trabajadores altamente calificados», denunció.

«Inclusive hay salidas del sistema de dedicación exclusiva, que hace que estén permanentemente en hospitales y centros de salud pública y no tengan conflicto de intereses en salir a trabajar a consultorios y clínicas privadas. Eso se está perdiendo y se vienen abajo nuestros hospitales, centros de salud y sistema de salud», aseguró.