La explicación que dio la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la suba de la inflación en Argentina

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, resaltó que la «inflación es producto de la evasión» y «el endeudamiento criminal de los cuatro años del macrismo», durante su discurso en el plenario de delegados de la CTA en Avellaneda, con motivo de la celebración del Día de la Bandera.

Luego, Cristina se enfocó en la teoría que sostiene que la inflación es producto de la diferencia entre la oferta y la demanda y «entonces se busca cortar sueldos para que no haya plata y no puedan consumir». Sin embargo, explicó que «tenemos capacidad instalada ociosa para seguir produciendo y no tenemos grandes salarios para gastar. La oferta y la demanda no sería el problema».

En la misma línea, la vicepresidenta remarcó que «la tercera gran excusa es la presión tributaria y los impuestos que pagamos. Francia debe ser el país con mayor presión tributaria con 47%. ¡Argentina está lejísimo!».

Por último, Cristina expuso que «en el ranking de países evasores, Argentina ocupa el tercer puesto en materia de evasión. En nuestro país representa el 28% del PBI cuando debería ser el 45%. (…) En los países con formación de activos en el exterior somos terceros. Qué casualidad. tercero en evasión y terceros en formar activos en el exterior».