El diputado nacional Hernán Pérez Araujo consideró «inexplicable» la abstención de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio ante el tratamiento de la prórroga de las asignaciones específicas que financian la cultura, las bibliotecas populares y las radios comunitarias.

«Me da miedo cuando algunos se hacen moralistas y entran a correr a los artistas», dijo en su discurso, aludiendo a «La Marcha de la Bronca».

El legislador fue uno de los referentes del Frente de Todos que expusieron en el Congreso para el sostenimiento de esa herramienta. La medida fue aprobada, pese a la masiva abstención de Juntos por el Cambio y los pocos votos negativos.

«Los diputados y diputadas del Frente de Todos y del resto de los bloques que no se han metido en la grieta para hablar de la Cultura y se han manifestado a favor de la prórroga de estas asignaciones específicas, han sido claros y contundentes», argumentó el pampeano en el recinto.

«Veamos si podemos salir de la grieta… pero dejando en claro algunas cuestiones: algunas nos dicen que el problema es el plazo, otros nos dicen que el problema es el advenimiento del peronismo en 1945, otros que acá hay gato por liebre… me parece que el gato por liebre pasó en diciembre de 2017 cuando le cercenaron el derecho a los trabajadores de la Cultura, que era más extenso», añadió el legislador.

«Fue la primera vez que recortaron plazos y por ende derechos. Eso fue gato por liebre, en esa sesión maratónica en la que como fruto del pacto fiscal que algunos presentaron como la panacea y la solución a todos los problemas de la Argentina. Era 2017 y parecía que algunos venían a quedarse eternamente, sin embargo en 2019 se tuvieron que ir y hoy tenemos que venir a enmendar con una prórroga estas asignaciones», remarcó Pérez Araujo.

El diputado recordó que «tenemos la manda constitucional que no nos permite hacer que esta asignación sea ‘in eternum’, hay que ponerle un destino específico que está clarificado; necesitamos una mayoría específica que es la mayoría absoluta y tenemos que determinar un plazo, sino serías fondos coparticipables y además con otro destino».

«¿Cuál es la razonabilidad de un plazo cuando hablamos de actividades como la Cultura? Si lo razonable fueran 8 años, ¿por qué lo habían bajado a 5 en 2017? Eso no me lo explica nadie. Habían venido para quedarse y por eso lo limitaron, si se hubiesen quedado no estaríamos tratando este proyecto y desde el 31 de diciembre, las actividades de la Cultura, las bibliotecas populares se quedarían sin financiamiento y muchas tendrían que cerrar», advirtió.

«Esto no les molesta y está claro que hay una cuestión ideológica. Es callar voces. De eso se trata, eso hicieron con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el AFSCA, con todos los fondos de la cultura nacional y popular», redondeó el diputado.

Pidió, en el final de su alocución: «No nos contagiemos de la pasión antiperonista que algunos manifiestan cotidianamente. Celebro la vuelta al progresismo de la UCR; para algunos el problema es el plazo, para otros el gato, para otros la liebre. A mí no me da bronca, pero me da miedo cuando algunos se hacen moralistas y entran a correr a los artistas», completó.

Fuente: El Diario