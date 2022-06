Los últimos meses muy movilizantes para Karina La Princesita. Sus lágrimas en pleno show mostraron los días súper sensibles que tiene, tras separarse de Nicolás Furman y ahora contó que la cercanía del cumpleaños de su hija, Sol es un fuerte motivo en cómo está hoy.

“Me suele pasar que cuando canto yo lo siento tanto, expongo el corazón y me hacen quebrar. Me pasa casi siempre, pero me lo aguanto y en otras ocasiones no”, aseguró, en Intrusos sobre el momento en el que se quebró en su recital.

“No tiene tanto que ver con la música. Tiene que ver con el estado de ánimo con el que estoy. Estoy muy sensible porque Sol cumple 15 años, entonces en casa me la paso llorando. Faltan dos meses y para mí es muy fuerte. Nosotras vivimos solas desde siempre, es mi compañera y me está pasando seguido eso”, reveló.

“Me sensibiliza el paso del tiempo, saber que mi hija está creciendo. Al yo no haber tenido una familia como hubiese querido, mi sueño grande siempre fue una familia y de repente la tengo, es Sol, pero ya estoy un poquito vieja y de repente es como ‘me voy a morir sola en mi casa’”, comentó, entre risas.

“Son bolud… que se cruzan por la cabeza Me están pasando pensamientos negros, pero los estoy tratando”, aseveró, después de hablar cómo la terapia la estaba ayudando a superar estos momentos difíciles.

¿Karina quiere volver a enamorarse? “Tengo que sanar algunas cosas antes que no tienen que ver con la pareja, tienen que ver conmigo”, concluyó, remarcando que su interés está en concentrarse en sí misma.