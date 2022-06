En el marco de una política federativa, el nuevo secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (Fatfa), Sergio Hadad, se encuentra en la capital pampeana. El objetivo es visitar a los trabajadores y trabajadoras, la comisión directiva, “conocer las problemáticas y necesidades que existen en la actividad y poder colaborar con ellos”.

En una conferencia de prensa convocada que se realizó este martes en la sede de la Asociación (Centeno 550), el secretario general pampeano Lucas Corral junto a Hadad explicaron la situación de los trabajadores y trabajadoras del rubro. “Es la misma que tienen los trabajadores de todo el país. Creo que el flagelo que existe es la inflación que está llevando por delante todo lo que uno puede lograr en materia de desarrollo de salario porque el poder adquisitivo no alcanza y es la preocupación que tenemos los dirigentes, no solo para los trabajadores de farmacia sino para todos los trabajadores del país”, desarrolló el dirigente nacional.

Por otra parte, informó que desde que asumieron en octubre tienen “muchos objetivos” para llevar adelante, entre los que resaltaron la “formación y capacitación para los dirigentes, comisiones directivas del país y trabajadores de farmacia y apuntalar para mejorar la actividad y las relaciones laborales”. En tanto, hicieron hincapié en mejorar las infraestructuras edilicias, como por ejemplo el SUM para eventos especiales que por la pandemia no pudieron concluir.

Hadad manifestó que La Pampa “es una provincia muy importante para nosotros” y que el sindicato “trabaja muy bien para la sociedad, nos gustaría que las demás sedes se contagien de esta gestión”.

PARITARIA.

El secretario general de la Federación celebró que no haya un gran número de trabajadores informales en las farmacias ya que se encuentran dentro “convenio colectivo y hay un gran trabajo de dirigentes nacionales”. Destacó que durante estos dos años, los empleados “han sido muy importantes para la sociedad y siempre han estado al pie del cañón”.

En ese contexto, mencionó que cerraron “una muy buena paritaria para este semestre, hemos logrado cerrar acuerdos importantes de sumas no remunerativas y nuevos básicos mensuales. Ha sido muy significativo ya que hace mucho tiempo no se lograba este acuerdo”.

Para finalizar, Corral aseguró que el año que viene se desarrollará en Sata Rosa un encuentro nacional de comisiones directivas, donde se reunirán representantes de 30 sindicatos que concentran más de 26 mil trabajadores y trabajadoras en el país, de los cuales 400 pertenecen a La Pampa.

