A través de este Plan se ejecutan unidades habitacionales en localidades de menos de 10.000 habitantes financiadas en su totalidad por el Gobierno provincial y construidas y adjudicadas desde cada municipio o Comisión de Fomento.

Para efectivizar la entrega de llaves junto al intendente local, Ariel Bogino, llegaron el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Jorge Lezcano; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, y las gerentas del IPAV, Erica Riboyra y Romina Montes de Oca.

Lezcano

En nombre del Gobierno provincial, el titular del IPAV, Jorge Lezcano acercó los saludos del gobernador Sergio Ziliotto, “quien había dispuesto el día de inauguración de las seis viviendas porque quería estar con ustedes. Esa agenda se vio cambiada por la visita de un funcionario nacional, pero acá estamos parte de su gabinete para poder encontrarnos con las familias y acercarles el abrazo fraternal que les envía el Gobernador”.

Recordó el origen del “Plan Mi Casa”, “un programa creado por el Gobierno provincial en un momento difícil que nos tocó vivir por la ausencia de cupos para viviendas enviados desde la gestión de Macri. En donde la política de Estado se ubicó en otro lugar y no donde lo requería el pueblo. Pero el Gobierno de La Pampa hizo honor a su palabra y a la impronta que se da cuando el peronismo toma decisiones y lanzó este programa en la gestión de Carlos Verna que luego fue ampliado por el gobernador Sergio Ziliotto quien dijo que la vivienda iba a hacer eje de su gestión y está cumpliendo. Este programa cumple con no solo entregar casas sino con la función social, laboral y comunitaria generando trabajo y movimiento económico”.

Indicó que “construir viviendas lleva no solo la disposición ideológica, sino que se requiere tiempo. Eso es lo que hoy estamos transitando y lo tenemos que defender en momentos en donde nos toca ver quienes van a ostentar los Poderes Ejecutivos sea a nivel nacional, provincial o local. Hay que recordarlo cada vez que nos toca entrega una vivienda.”.

El presidente del IPAV remarcó que “hoy el Gobierno nacional también se recuperó y tenemos asignadas viviendas, pero eso no es de un día para el otro porque primero hay que tener la llegada a la tierra, a la infraestructura y después el financiamiento de la construcción. Eso lleva tiempo. Por eso los invito a reflexionar en estos tiempos qué cosas pasan en el país cada cuatro años. Nosotros se lo decimos cada vez que nos toca hablar en nombre de un Gobierno que cumple”.

Citó que “tenemos en construcción viviendas de fondos nacional y Ziliotto anunció que con el recupero se iban a construir más. Cumplimos desde el Gobierno provincial con el “Mi Casa” y con el cupo desde Nación”.

Por último, dijo: “comprendemos a quien no tiene techo, pero eso nos obliga a pensar en el sistema solidario: el municipio pone su parte, el Gobierno provincial la suya y después viene el compromiso que debe asumir quien lo habita con el pago de su cuota porque hay más gente esperando vivienda. Cuanto más sea el recupero más viviendas se van a construir porque los fondos quedan en el municipio para que hay más casas. Felicitaciones a todos y todas las que reciben esta vivienda para darle con orgullo un techo a sus hijos”, culminó el funcionario provincial.

Bogino

El intendente municipal, Ariel Bogino, agradeció a los funcionarios presentes y dijo vivir un día especial “porque se trata de cumplir con la gente. Hoy en cada hogar se comienza a concretar un sueño. A través del Plan Mi Casa hemos ido solucionando el problema habitacional generando además movimiento económico y trabajo genuino. Estas casas están entregadas con los artefactos y con todas las comodidades para que sean disfrutadas con compromiso y responsablidad”.

Además, agregó que “el trabajo en conjunto nos está permitiendo también hacer otras obras como cordones y veredas y la refacción del edificio municipal y también el apoyo para las inversiones que hacemos”. Destacó el acompañamiento del FoGaPam para el crecimiento de las PyMEs locales. Felicitó “a las familias y les deseó que disfruten el hogar sin olvidar cumplir con la cuota para que mas familias accedan al techo propio”.

Adjudicataria

En nombre de los adjudicatarios, Cintia Kosler agradeció recibir “las llaves de nuestro hogar con lo que eso significa. Nos comprometemos a cuidarlo, cumplir con la cuota y llenarlos de calidez alegría y mucho amor”.

Agradeció al IPAV, al intendente y a todo “el que hizo posible concretar este sueño. Siento una paz enorme de darle un techo a mi hija: felicidades a todos y gracias”.