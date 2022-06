El reporte arroja datos del primer trimestre de 2022 en el cual las exportaciones pampeanas crecieron 64% en valor, muy por encima de la media nacional (26%), alcanzando un nivel récord para ese trimestre de US$ 48 millones. Con ello, las exportaciones provinciales duplican a las del promedio de igual trimestre de los últimos seis años (US$ 22 millones).

En los tres primeros meses de 2022, las exportaciones de La Pampa se concentraron fuertemente en las manufacturas de origen agropecuario (93%), impulsadas fundamentalmente por la carne bovina congelada y, en menor medida, por la carne bovina fresca y aceite de girasol.

Respecto a los mercados, cerca del 70% de las ventas externas se dirigió a China, destino que creció un 133% en el primer trimestre de 2022. Estados Unidos, segundo en relevancia, presentó un incremento de casi el 100%. El resto de los países relevantes (Chile, Israel y Países Bajos) registró caídas entre enero y marzo de este año.

Otro dato a destacar es que del universo de empresas exportadoras que surge del relevamiento de oferta exportable de la Agencia I-Comex La Pampa, más del 75% son PyMEs.

El 33% de las exportaciones corresponde a empresas alimenticias (carne, molienda de trigo, aceites, alimentos para animales, entre otros), 17% a comercios mayoristas (mayormente venta en comisión o consignación de cereales, oleaginosas y forrajeras). Siguen en orden de importancia otras industrias extractivas (sal) y el sector agricultura, ganadería y pesca (apicultura y cría de ganado).

La Agencia I-COMEX la Pampa elabora estos reportes donde se monitorea trimestralmente los datos sobre exportaciones de la Provincia de La Pampa bajo la metodología de criterio territorial productivo. Esta metodología, a diferencia de la utilizada por INDEC bajo un “criterio estadístico”, brinda una estimación más precisa de las exportaciones de la Provincia en base al lugar geográfico desde donde se realiza la gestión del proceso de exportación y la toma de decisiones empresariales y no sólo el origen del producto exportado.