La mesa ejecutiva del movimiento Evita La Pampa salió a comunicar la separación de Mario Tomasso luego de la acusación de un vecino de Villa Parque acerca de que a dos de sus hijos les pidieron el 50% de lo que cobran por un plan laboral, Potenciar Trabajo.

En un comunicado de prensa indicaron que: “A raíz de la campaña mediática de difamación ocurrida en el día de ayer 24/06/2022 de un medio de comunicación local que tuvo repercusión en los medios nacionales de junio en la cual se acusa a Mario Tomaso y a quien se decide momentáneamente separar de la jurisdicción de Villa Parque, hasta que se aclare su situación que hasta ahora solo son declaraciones mediáticas de un vecino de dicha zona”.

“Lamentablemente, la difamación habilitó cientos de comentarios de todo tipo, violentos, irrespetuosos y algunos evidentemente desinformados. Por ello, queremos facilitar datos precisos y verídicos con la intención de desarticular un discurso basado en información falsa e inexacta perpetrado por algunos periodistas y medios de comunicación masivos”.

Además, aclararon que “Mario Tomaso no coordina ninguna casa de contención de dicha jurisdicción, y hacemos saber que no tiene ningún tipo de influencia en el Programa Potenciar Trabajo”.

“Quedamos a Derecho de lo que se acusa a nuestra organización y a nuestro secretario general Leonardo Fabio Avendaño, que actualmente cumple función pública. (Diputado Provincial)”.

La denuncia

Jorge Goméz, un vecino de Villa Parque, denunció públicamente a dirigentes del Movimiento Evita de Santa Rosa por pedirles a sus hijos la mitad del plan que cobran.

Los dos jóvenes, de 20 y 21 años, trabajan en un centro comunitario que el Evita tiene en el barrio. Según Gómez, ingresaron en febrero con un plan Potenciar Trabajo y una contraprestación laboral de tres veces por semana. En marzo, los pasaron a un «convenio» donde tenían que ir toda la semana y cobraban el doble.

«Cuando van a cobrar el primer sueldo del nuevo convenio, el puntero que dirige acá en Villa Parque, Mario Tomaso, les dice que le tienen que dar la mitad. A uno le dijo que era a modo de donación o colaboración, y al otro le dijo que era para comprar insumos», relató el vecino a este diario.

«Fui, me le planté y le dije que no le iban a dar un solo centavo. Porque me parecía una locura lo que le estaba pidiendo. Y me dice que como ellos ‘se habían portado mal con él’, él les iba a sacar el convenio si seguía con el reclamo», agregó.

