Aníbal Fernández: «Macri se quedó con lo que pertenece a los argentinos»

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, señaló que el expresidente Mauricio Macri «se quedó con lo que pertenece a los argentinos» y recordó que «durante cuatro años nos hicieron la vida imposible, nos persiguieron por donde pudieron, nos dieron vuelta como una media».

«Lo que sucedió con Autopistas del Sol, con los parques eólicos, con la venta de terrenos a la familia Blanco Villegas que es la familia de su madre, hay que decir las cosas como son», completó Fernández. «La Justicia seguramente entiende que hay cosas para hacer. Hay un montón de expedientes que están justificando y analizando lo que les estoy contando yo porque es público, no hay que hacer mucho esfuerzo», aseguró.

Consultado sobre las declaraciones del ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, quien expresó que «cuando termine este gobierno, algunos vamos a ir presos y otros volverán a dar clases a las universidades», Fernández replicó: «Yo trabajo todos los días de mi vida con la misma enjundia y con la misma vocación de llevar adelante una tarea que les sirva al pueblo argentino».

«Durante cuatro años nos hicieron la vida imposible, nos persiguieron por donde pudieron, nos dieron vuelta como una media y yo sigo estando acá frente ustedes hablando como un ministro de la Nación porque nunca pudieron hacer nada», sostuvo. «Hay que seguir apostando a las cosas que les importan a los argentinos y además yo no pienso perder así que eso no me cabe», manifestó.

Luego, el ministro de Seguridad se refirió a la participación argentina en la Cumbre de las Américas, la cual, explicó, «requiere de una valoración geopolítica y presentarse a una discusión seria con el resto de los países».

«Argentina condenó toda la vida el bloqueo a Cuba. Nos parece inhumano, una presión innecesaria. Siempre la hemos denunciado. Como lo estamos haciendo en este momento con Venezuela también», finalizó Fernández.