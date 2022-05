Qué dijo la mujer que denunció a Sebastián Villa por violación e intento de homicidio

Una mujer denunció al futbolista de Boca Sebastián Villa por violación e intento de homicidio en su casa de un barrio privado de Canning. “Fue la peor situación de mi vida”, lamentó en su relato.

“Había injerido una gran cantidad de alcohol y si bien estaba acostumbrada a verlo en ese estado, empezó a hacerme una escena de celos porque yo habría tenido un encuentro con un compañero de la plantilla”, comentó.

Villa, en un estado de total ebriedad después de haberse “tomado más de una botella de Whisky”, continuó con las peleas hasta que se calmó y se fueron a acostar.

“Estábamos acostados, porque nos íbamos a dormir como una noche habitual, Sebastián había tomado más de una botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice «¿te gustaron mis compañeros?”, detalló la denunciante, quien comenzó a llorar.

“Él comienza a acariciarme el pelo, me seca las lágrimas y me empieza a besar, pero acto seguido me aprieta devuelta la mandíbula con mucha fuerza -impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación-, y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme”, aseguró.

Acto seguido, la víctima relató que Villa se fue “hasta la puerta para cerrarla” y luego “comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes”. Logró irse gracias a que unas amigas fueron a buscarla. En los días posteriores al hecho, el colombiano quiso evitar ser denunciado.

“Sebastián me comenzó a decir que con cuánta plata se resuelve y le explicaba que no se resolvía con plata, que yo no necesitaba plata”, indicó y detalló que le habría ofrecido un monto de “u$s5.000”.

En su denuncia, la mujer contó que el personal de seguridad de la casa y el amigo y mano derecha del futbolista, llamados Vikingo y Félix, respectivamente, estarían implicados en el caso por encubrimiento.