La movilización se iba a realizar ayer en la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, para reclamar respuestas por una serie de denuncias por violencia contra el niño por parte de su madre. Pero la Justicia adoptó medidas tras la publicación del caso en este diario.

«Estamos reclamando la tenencia y que no vaya más con la madre, que lo está maltratando desde que tenía 6 meses. No podemos permitir que el día de mañana venga en un cajón», dijo esta mañana su papá, Kevin Rodríguez.

«Siempre los jueces tiraron para ella, siempre me trataron de loco. Lo tiene mal, lo maltrata, no le da de comer, lo cuida cualquier persona», advirtió.

«No nos vamos a ir hasta que no salga alguien y me diga que tengo la tenencia del nene. No me conforma una restricción de acercamiento por 90 días. En 90 días pueden decir que se lo dan y me van a terminar llamando para que vaya a reconocerlo a la morgue, y nadie me lo va a devolver», se quejó.

Pasado el mediodía, los familiares seguían manifestándose en el playón de la Ciudad Judicial con fuertes insultos hacia las autoridades judiciales.

«No queremos otro Lucio Dupuy», había advertido Claudia Reina, la abuela, en diálogo telefónico con este diario. «No me alcanzan los dedos de las manos para contarlas», agregó sobre las denuncias realizadas.

Tras la publicación del caso en este diario, apareció un principio de «solución»: le sacaron la tenencia a la madre y este lunes, en una audiencia en el Centro Judicial, se definirá formalmente con quién se queda el nene. Sin embargo, la familia paterna insiste con reclamar la tenencia definitiva.

A la madre, además, le dictaron una restricción de acercamiento al niño y al padre durante 90 días.

Según había revelado la abuela, desde diciembre del año pasado el chico empezó a aparecer con golpes y lesiones cada vez que lo iban a buscar a la casa de la madre, con quien vive de lunes a viernes. Los fines de semana está con el padre.

La abuela y su familia también decidieron hacer público el caso en las redes sociales. Allí mostraron fotos de las lesiones del chico (se ven golpes en un ojo y otra lesión a la altura de las costillas), capturas de los mensajes que enviaron al WhatsApp de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y copias de las denuncias policiales

Fuente: El Diario.