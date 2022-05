“La pandemia todavía no termino, estamos en una fase totalmente diferente en las que hemos atravesado, pero todavía se sigue monitoreando y siguen los casos de manera diferente a lo que veníamos haciendo antes, integrando la enfermedad SARS-Cov-2, a la Covid, al resto de las enfermedades respiratorias” aseguró Bertone.

Recalcó en seguir implementando las medidas para cuidarnos de posibles contagios, como es el frecuente lavado de manos, el uso de cubre boca hasta la nariz, ventilar los ambientes y que en caso de tener síntomas como dolor de cabeza, malestar general, tos, fiebre, catarro o síntomas respiratorio quedarse en el domicilio evitando el contacto de la gente, “si la persona no tiene factores de riesgo, o no tiene más de 50 años, no se requiere más de que se quede en su casa y que evite los contactos con otras personas”.

Hoy en día la variante que está circulando predominantemente en el país es Ómicron, “después tenemos sus subvariantes que también están circulando, que está la BA.1, BA.2., la BA.2. Y se ve en el mundo que hay otra subvariante de ómicron que se llama BA.4 que está creciendo y está aumentando”. También agregó que si bien hay un aumento de casos, las internaciones y la mortalidad no aumenta, y esto se debe a que las personas están vacunadas.

Por otro lado, aludió a los casos de hepatitis que aparecieron en el país, “es una enfermedad de notificación obligatoria, todos los años hay casos de hepatitis, el tema es que en otros países, aumento el número de lo esperado, por eso surge la alerta de la Organización Mundial de la Salud. En Argentina ha habido casos, por ahí no hay más de lo esperado, pero como está la alerta instalada, se notificó este caso de santa fe que no tiene causa de lo esperable”.

Prevención de hepatitis

Bertone también mencionó los cuidados para evitar los diferentes tipos de hepatitis, en los cuales un tipo de hepatitis tiene los mismos cuidados que el Covid. Pero para otro tipo de hepatitis las recomendaciones son lavados de manos frecuentes, tomar agua segura, además de tener necesariamente el calendario de vacunas completo.

Fuente: InfoPico