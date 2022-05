Cristina Kirchner ninguneó a Alberto Fernández y le envió otro guiño a Sergio Massa para la sucesión del año que viene.

Desde Chaco, en donde cargó contra el rumbo económico del Gobierno, la vicepresidenta justificó su decisión de elegir a Alberto para la fórmula presidencial de 2019. «Elegí a una persona, el que resultó electo presidente, que no representaba a ninguna fuerza política y que me había criticado duramente».

Cristina dijo que que si esa decisión hubiera sido «una decisión de poder hubiera elegido al líder del Frente Renovador», que había sido candidato a presidente y tenía su propio partido. «O a Daer de la CGT o Emilio Pérsico de los movimientos sociales», dijo para minimizar el poder de Alberto, a quien no nombró en ningún tramo de su discurso.

Cristina recibe cuestionamientos internos por haber elegido a Alberto y por eso se vio obligada a decir que su elección fue una «decisión inteligente». Pero al mismo tiempo aprovechó para dar otra señal que confirma que la opción del kirchnerismo para 2023 es Massa y no la reelección del presidente. De esto ya hablan sin tapujos en La Cámpora.

«Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es una pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó», dijo.

«Tenemos la obligación de discutir como le devolvemos a la gente la esperanza y los anhelos. No me estamos haciendo honor a tanto amor y esperanza que depositaron», dijo Cristina, que cargó contra Martín Guzmán y Matías Kulfas.

«Fui generosa al permitir que el Presidente pudiera elegir a su gabinete económico», dijo Cristina, que reveló que Alberto quería a Andrés Larroque como ministro de Desarrollo Social pero que Máximo Kirchner y ella le pidieron que eligiera a otro «compañero» y por eso fue elegido Juan Zabaleta.

Por otro lado, volvió a cargar contra el entorno del presidente por los «off» que se filtran al periodismo. «Yo hablo y vivo en on», ironizó. «¿A qué funcionario se le ocurrió hacer operaciones en off definiendo a determinados lugares de la función pública como ‘cajas'»?, dijo en una defensa de La Cámpora, que maneja Anses, Pami, YPF y Aerolíneas.