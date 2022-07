Las aplicaciones de nuestros teléfonos móviles se van actualizando cada poco tiempo. Muchas veces no se trata más que de pequeñas modificaciones que tienen que ver con detalles menores o con asuntos de seguridad, de los que no se entera el usuario porque no redundan en nada que se perciba desde fuera. Pero en otras ocasiones, actualizar una app supone introducir en las misma alguna funcionalidad novedosa que permite realizar cosas que no se podían llevar a cabo hasta entonces.

Es el caso de una de las próximas en las que está trabajando WhatsApp. La mensajería instantánea más popular está trabajando en lo que supone una novedad para su servicio pero no para Meta, la empresa matriz que engloba algunas de las compañías más célebres del mercado.

Se trata de una nueva función que permitirá a los usuarios reaccionar con emojis a los mensajes. La opción ya está disponible en el Messenger de Facebook y para los mensajes directos de Instagram. La nueva funcionalidad de reacción de WhatsApp permitirá a los usuarios tocar y mantener presionado el mensaje al que desean reaccionar y luego arrastrar sus dedos al emoji apropiado.

Según las capturas de pantalla compartidas como parte de un informe de la web WABetaInfo, las reacciones a los mensajes serían visibles justo debajo de los textos disponibles en la aplicación. Lo más probable es que la función de reacciones se pueda utilizar tanto para chats individuales como grupales. Esto significa que las reacciones a un mensaje de texto en la plataforma no serán anónimas y todos los miembros de un grupo podrán ver y responder al mensaje y al emoji que se ha compartido.

Como la función todavía es algo en lo que se está trabajando, WhatsApp aún podría introducir algunos cambios más antes de que esté disponible para todos sus usuarios. Aunque la captura de pantalla que se comparte en el sitio web se tomó de un dispositivo iOS, se confirma que incluso los usuarios de la versión beta de Android obtendrán la función una vez que ocurra decidan que se lleva adelante.

Asimismo, WhatsApp también ha lanzado un nuevo paquete de stickers conocido como Sticker Heist. El paquete incluye 17 stickers para celebrar el lanzamiento de la quinta y última temporada del programa Money Heist de Netflix. Los usuarios pueden obtener el paquete Sticker Heist directamente desde la tienda de stickers disponible en WhatsApp.