Justamente, respecto a sus aspiraciones políticas, teniendo en cuenta que el 2023 será un año con muchísimo movimiento político, por ser un año de elecciones generales, García dijo que aún no lo tiene pensado, y añadió que «estar en política me ha enseñado que hay que trabajar en el lugar donde uno está, disfrutar de lo que uno está haciendo, no planificar tanto hacia adelante sino concentrarse en el presente y que los resultados se vean».

Asimismo, agregó que «seguramente vendrán tiempos políticos que habrá que cumplir y ahí tomaremos una decisión, pero la verdad que todavía no pienso en eso. Por supuesto, la idea es seguir participando en política porque me gusta y lo hago realmente de corazón. Me interesa estar en un lugar donde sirva y podamos ayudar al pueblo y a la Provincia», aseguró.

Elecciones reñidas.

El justicialismo se ha visto victorioso en Winifreda, cuando ha sido García la persona que encabezaba la lista, por eso se le consultó si, en caso de que no sea candidata, el triunfo no estaría asegurado. «En la localidad las elecciones siempre han sido muy reñidas entre el justicialismo y el radicalismo. Creo que en 2023 la gente evaluará lo que hizo un gobierno y otro y después se verá el resultado», señaló en ese sentido.

Mientras disfruta de las obras concretadas, entre ellas el Parque Acuático y el Paseo de la Vía, anticipó que «tenemos muchas cosas más para este año. Vamos a tener la inauguración de la fábrica de columnas (de la Cooperativa Eléctrica) y el frigorífico es muy probable que también se ponga en marcha. Ambos emprendimientos van a movilizar la economía, darán trabajo directo e indirecto así que estamos apoyándolos para que sean una realidad», afirmó.

De esta manera se consolidan en la localidad, tres perfiles laborales muy marcados, el agroganadero histórico; el turístico, por el que justamente García ha hecho mucho, ya que es uno de los ejes principales de su gestión; y el industrial.

«Por supuesto que es así. Todo lo que genere trabajo, nos haga crecer y sentir que estamos lo mejor posible en nuestro lugar es bueno. Hay que trabajar en el presente para que el futuro sea mejor», concluyó la intendenta. García fue intendenta entre los 1995 y 2003, después diputada nacional, y regresó al Ejecutivo local en 2015, para luego ser reelecta en 2019.

Fuente: La Arena