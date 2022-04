«El municipio tiene un rol social: se trata de achicar las injusticias». La definición política es de Pascual Fernández, intendente de Uriburu, que a partir de varias políticas distintivas ha logrado hacerse ver como uno de los jefes comunales que atiende demandas de sectores sociales diversos.

En una entrevista con este diario, el jefe comunal habla de feminismo, pueblos originarios y relación con la oposición. Pero sobre todo repasa los problemas de la población y analiza las posibilidades que en esos casos tienen las comunas para dar respuestas sobre vivienda, fuentes laborales, mecanismos productivos, obra pública.

Fernández tampoco esquivó en la charla asuntos bien políticos: la interna con el Frente Peronista Barrial, el acuerdo con el Fondo Monetario y la Ley de Seguridad Ciudadana.

«El Estado está para dar respuestas»

Uriburu tiene unos 1.500 habitantes y su «estrellita» en el complejo Ojo de Agua, convertido además en «balneario accesible». «Ojo de Agua ha sido importante para La Pampa, es sumamente visitado. Está disfrutable, cuidado, siempre estamos trabajando. Este año lo transformamos en inclusivo y estamos muy contentos con ellos, ahí está el gran secreto: el acceso», dice Pascual Fernández.

-¿Cómo se vive en Uriburu la actual situación económica y social?

-La realidad es que es una situación complicada, siempre estamos atentos y dando respuestas. Donde lo privado de alguna manera no llega, para eso está el Estado. Siempre dando respuestas.

-¿Qué es lo que en esta circunstancia pueden hacer los gobiernos locales?

-Tenemos situaciones, nos sucede que a los campos suelen traer gente de otras provincias. Simplemente para que cumplan su tarea, pero quedan a la deriva en el resto. Es gente que se enferma y a la que hay que traer al hospital. Hasta eso. Los trabajadores quedan a la deriva y como municipio damos respuesta. Incluso a veces tenemos que llegar a Santa Rosa. Cumplimos otro rol social. Compramos un vehículo y vamos a buscar a estudiantes de primaria y secundaria, los traemos y los llevamos a su casa en la zona rural. Hacemos 160 kilómetros diarios buscando a niños, niñas y adolescentes. También traemos desde La Gloria. Además llevamos en combi a estudiantes a Santa Rosa todos los días. La Casa de Uriburu está disponible para quienes la necesiten durante el día. Acompañamos instituciones con personal municipal para el mantenimiento.

-¿Cuáles son las características del gobierno municipal?

-Nuestro gobierno es con fuerte impronta social. Desde impulsar a estudiantes hasta avanzar en la cuestión habitacional. Hacía más de 8 años que no se hacían viviendas. Creamos una residencia municipal para quienes no tienen dónde estar. Impulsamos un programa de gestión menstrual. También un programa para el uso de la bicicleta en la localidad. Dentro de lo posible, apostamos a la obra pública, el cordón cuneta, el asfalto, hemos llevado la iluminación a Ojo de Agua. Y con un fuerte impacto inclusivo, transformamos Ojo de Agua en accesible. El gobierno tiene un profundo contenido social.

Obra pública y empleo

-¿Con la obra pública han podido incidir en la creación de fuentes laborales?

-Sí, sí, se generó empleo con la obra pública. Hicimos asfalto, cordones cuneta, viviendas. Tenemos la bloquera en funcionamiento. Hicimos también el Ojo de Agua accesible, todo con personal de la localidad, se hizo por Administración con personas de la localidad, hubo más de 40 personas trabajando.

-¿Cómo es la realidad respecto de la cuestión habitacional?

-Hacía 8 años que no se hacían viviendas. Impulsamos la bloquera municipal, con personal de la localidad. Terminamos 8 viviendas del programa «Mi Casa». El 80% se hizo con albañiles, electricistas y gasistas de la localidad, logramos ese círculo virtuoso. Ahora estamos por empezar otras 8. No nos quedamos con el hecho de la casas, se hicieron las veredas, se asfaltaron las calles e hicimos las cloacas. También estamos terminando un loteo, vamos a disponer de 40 terrenos y hemos comprado un galpón en $5 millones para guardar la maquinaria municipal. El parque industrial lo estamos activando, ya se vendieron 5 terrenos, estamos incentivando a que se instalen emprendimientos.

-¿No han tenido acceso a planes ProCreAr?

-Recién ahora salen sorteados algunos vecinos del ProCreAr y están construyendo. El municipio dispone de pocos terrenos, compramos 5 terrenos el año pasado para hacer viviendas. Se está trabajando sobre una hectárea para lotearla. Pero no disponemos de terrenos en cantidad.

-¿Y se percibe muy fuerte el déficit habitacional en Uriburu?

-Estamos complicados en ese sentido, al no hacerse viviendas durante tanto tiempo, la demanda es altísima. Hay como 60 inscriptos (para viviendas sociales), este gobierno empezó a solucionar esa cuestión. La residencia es una cuestión puramente social, van quienes no tienen dónde estar, están en vulnerabilidad total.

-¿Es muy notable esa vulnerabilidad?

-No tanto, hoy tenemos dos personas viviendo en la residencia. Pero no podemos permitirnos tener gente viviendo en cualquier lugar, es una forma de dar dignidad, es un lugar que reformamos completamente, que tiene todos los servicios y comodidades, para una vida digna.

«Hubo que cambiar el eje»

-¿Qué se percibe como demanda puntual la población?

-Estamos necesitando generar trabajo genuino para nuestra gente. A la expectativa de que se abra el frigorífico que está en la localidad, que compró Patagonia Meat hace unos años. En este momento esperan las habilitaciones de tránsito federal. Esperamos con ansias. Hay otras empresas como Agro Uriburu, que genera empleo para 20 personas; una aceitera local, el frigorífico Santa Ana. Pero necesitamos más empresas. Tenemos un parque industrial y se están vendiendo terrenos para que se instalen pequeñas empresas.

– ¿Cómo es la situación institucional en la localidad y la relación con la oposición?

-Se da dentro de un marco de respeto, pero la oposición vota con el Frente Barrial Peronista y hasta se quedan con la presidencia, cuando sabemos que las presidencias normalmente son para el oficialismo. Siempre se nos quedan con la presidencia, hay de todos modos un marco de respeto.

-¿Qué opinás de las gestiones nacional y provincial?

-Agarramos en todo orden una situación económica desastrosa que dejó el macrismo, y por si fuera poco a tres meses de asumir vino esa pandemia inédita. Ha dificultado mucho la gestión. No quiere decir que no hayamos podido hacer cosas, pero hubo que cambiar el eje. Teniendo en cuenta ese contexto, estamos dando respuestas.

«No somos una isla»

-¿Te sorprendió que la indigencia se duplicara de acuerdo a los índices oficiales?

-En las localidades como las nuestras podemos estar más cerca, nos conocemos todos, estamos acompañando, a la inversa de lo que pasa en grandes ciudades. Podemos salir a salvar situaciones. Es cuerpo a cuerpo.

-¿Cuál te parece que será la incidencia concreta en las poblaciones del acuerdo con el FMI?

-El Fondo siempre ha sido una tragedia para la Argentina. Heredamos esto de Cambiemos. No quedo más remedio que solucionar ese problema. Nunca ha sido beneficioso para la Argentina ningún acuerdo con ellos, pero peor es no hacerlo. Fue evitar una mayor tragedia, pero no significa que es lo mejor.

-¿Se nota en Uriburu la supuesta reactivación económica que muestran algunos números oficiales que señalan la mejora de la actividad y algún crecimiento de empleo?

-El pueblo argentino viene muy golpeado. No somos una isla y venimos de un abismo. Todo mejora, pero en el marco de dónde venimos. Está claro que no alcanza. Es entendible el mal humor social y es evidente que se está trabajando. Al pueblo no le alcanza. Y hay una campaña de los monopolios mediáticos de que todo se hace mal. Es más dificultoso. Te lo profundizan en cada programa de televisión. Estamos en desventaja. Aun cuando se mejorara, se muestra todo lo que está mal y todo lo peor. Es una tarea titánica la que tenemos por delante. Nos debemos los argentinos mejorar no solo la cuestión económico sino los mecanismos de difusión, que van en contra de todo lo bueno que puede hacer un gobierno nacional y popular. Defienden intereses que son de público conocimiento.

-En algún momento diste un fuerte respaldo a la Ley de Seguridad Ciudadana: ¿Por qué y por qué crees que se demora tanto?

-Es necesario tratar esa ley, modificar un montón de decretos que vienen desde el gobierno de facto. Llevamos muchos años de democracia como para seguir teniendo todavía esa legislación. Es fundamental la formación de la Policía. Son otros tiempos, este tiempo es el tiempo de la democracia, no nos podemos permitir seguir teniendo esos mandatos de gobiernos de facto. Es una responsabilidad política trabajar para terminar con eso. Lo mejor que puede pasar es una ley de la democracia.

Fuente: El Diario