Una diseñadora argentina acusó de plagio a Wanama, luego de que la empresa lanzara una remera con un diseño basado en una creación suya. Sin embargo, su denuncia fue más allá: cuestionó que se haya quitado el mensaje de empoderamiento femenino a su trabajo y criticó a la compañía por su respuesta.

«En la colección verano 2021 Wanama plagió un diseño que hice en 2018 dentro de una serie de pósters para celebrar el empoderamiento de la mujer. Le borró a palabra Women, bastante simbólico», expresó Martina Galarza en el comienzo de un hilo de tuits.

El trabajo suyo al que hace referencia es un póster que reza «Power to women», con una estética del flower power sesentista. La remera de Wanama, con la misma tipografía y replicando el diseño con flores, dice «Power to love». Y por ahí transita parte de su queja.

«Honestamente no me jode tanto el plagio, sino que hayan sido tan pecho fríos de cambiarle el mensaje ‘Power to women’ cuando es una empresa liderada por mujeres y consumida por mujeres. Es recibir una cachetada de impunidad machista cagándose en la causa, en mí y en mi arte», protestó la artista desde su cuenta de Twitter @antimarte.

Luego, Galarza explica que en marzo hizo otra publicación al respecto y desde la empresa se contactaron con ella para disculparse y explicarle que el diseño era tercerizado. Además, se mostraron abiertos a llegar a un acuerdo.

«14 días después hablamos y su manera de contentarme fue simplemente disculparse en privado y proponerme trabajar con ellos en la próxima colección (?!) No voy a trabajar para quien me afanó! Le digo que no. Que quería plata ya que ellos habían ganado con esto, y quería disculpas públicas», continuó la diseñadora.

Según su relato, «me proponen darme $30 mil haciendo un esfuerzo, ya que ellos pagan $10 mil el diseño de una estampa (!) Wanama tiene 60 locales en Argentina. Si vendieron sólo 10 remeras en cada uno eso resultó en un bruto de $3 millones. $30 mil es tan solo un 1%, ridículo».

Galarza contó que no volvió a recibir respuesta de la empresa. «Es tremenda la impunidad con la que se manejan estas grandes empresas, y el plagio a artistas independientes es moneda corriente», denunció.

La joven complementó su reclamo con un testimonio de una persona que trabajó en la empresa. «Y te puedo asegurar que a las diseñadoras nos hacían pasar horas buscando en Pinterest ilustraciones para las prendas», le confiaron.

Finalmente, la diseñadora cerró su hilo con un mensaje pesimista. «El panorama no es bueno para iniciar un juicio así que lo único q puedo hacer es compartir esto y recordarles que no compren a grandes marcas, y que dentro de lo posible apoyen al arte independiente», planteó.