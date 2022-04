Chyno Miranda, el integrante del famoso grupo de música Chyno y Nacho se encuentra en un delicado estado de salud. Recientemente, el entorno del cantante reveló el complicado momento que atraviesa y pidió «una cadena de oración» para velar por el bienestar del famoso artista venezolano.

La salud del intérprete de Mi Niña Bonita se vio muy perjudicada desde el año 2020, cuando contrajo coronavirus y sufrió fuertes secuelas. Aunque se desconoce con exactitud cuál es el diagnóstico que enfrenta el artista de 37 años, su entorno habló y comentaron que, por ahora, se encuentra «estable». Entre tanto, su compañero de trabajo Nacho Mendoza también habló sobre el tema y pidió por el apoyo de sus fanáticos más que nunca.

«A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía», reveló Nacho al portal de El Universal. Sin embargo, pese a que el panorama parece bastante esperanzador, el compañero musical de Chyno Miranda pidió que los seguidores se involucraran a través del rezo y las buenas energías.

«Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro», concluyó el cantante sobre el tema. Cabe recordar que, tras haberse contagiado de coronavirus, Chyno reveló haber sufrido una neuropatía periférica que le causó parálisis y dolores severos constantes.