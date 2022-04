En cuanto al conductor, todavía resta saber definitivamente si volverá a estar al frente de Animales Sueltos, un sello del santafesino que comenzó a emitirse en 2009. Aunque el propio Fantino dejó un mensaje en su cuenta de Instagram que parece confirmar su vuelta al mítico programa.

Sin embargo, fuera de estas menciones referidas a su presente profesional, en las redes sociales se instaló una polémica que salpica al conductor. Uno de sus más cercanos amigos, Sergio Figliuolo, más conocido como “Tronco”, quien fuera compañero de Alejandro en radio La Red y ESPN, escribió un picante comentario señalando al Chavo Fucks como alguien que pedía que lo echaran de su trabajo.

Todo comenzó en Instagram, donde Leo Gentili, periodista y relator de radio La Red, publicó una imagen este martes junto a Diego “Chavo” Fucks previa a la transmisión del partido entre Platense y Gimnasia disputado en el estadio Ciudad de Vicente López, que finalizó en una goleada para el Tripero por 3-0.

Por lo visto, al amigo de Fantino, que también es cercano a Gentili, no le gustó para nada ver al Chavo y comentó la mala experiencia que tuvo con Fucks. “Tronco” disparó munición pesada contra el periodista deportivo y comenzó diciendo: “Que persona horrible“.

Su contundente mensaje continuó afirmando que el “Chavo” pedía su cabeza en La Red y le escribía a Fantino para despedirlo: “Preguntale si se acuerda cuando le mandaba mensajes a Alejandro en la radio para que me eche porque no le gustaba lo que opinaba“, dijo.

En su cuenta de Twitter, el ex conductor de “Los Gumer” replicó el mensaje: “Le comente una publicación a Leo Gentili, quizás le pregunte a ese tipo que tiene al lado porque le mandaba mensajes al conductor del programa donde trabajaba para que me eche”, agregando una captura de pantalla del momento.

El tuit se llenó de interacciones y rápidamente los usuarios quisieron dar su opinión: “Pegue tronco pegue, tus fieles acá estamos”, le escribió un usuario. Otro internauta también lo bancó: “Todo lo que hace ese tipo está mal. Vos tranqui, Tronco”.

“Ahora te bloquea, como a todos”, le escribió otro seguidor. Mientras que algunos opinaron distinto: “Yo escuchaba ese programa de Fantino, la verdad que era para echarte“, dispararon.

La disputa entre el “Chavo” Fucks y “Tronco” quedó ahí, en las redes. En tanto, resta saber si el productor acompañará a su amigo Alejandro Fantino en su próximo ciclo de televisión.

Ya fueron compañeros de radio en La Red, la emisora del Grupo América donde compartieron varios años de aire en Fantino 910. También trabajaron juntos en ESPN SHOW y en el canal de Twitch Neura Networks.

El antecedente: Toti vs Chavo

En febrero de este año, otro nombre conocido en los medios disparó fuerte contra Fucks. Se trató de Toti Pasman, quien explotó en su ciclo radial contra su colega. El conductor de Fútbol 910 no se bancó lo que él consideraba una campaña de críticas e indirectas de parte del Chavo hacia él y sus compañeros.

“A mí si hay algo que no me gusta es la gente falsa”, comenzó diciendo Toti en la radio. Y luego agregó, a modo de introducción: “Soy una persona que por ahí no caigo demasiado bien en el medio o que hay mucha gente que no me quiere, como hay mucha gente que tampoco me cae muy bien a mí, que no la quiero o no la admiro, ni mucho menos”.

“Ahora, a mí lo que no me gusta es la falsedad. Yo sé que hay tipos que caminan por la vereda de enfrente. Ellos dicen sus cosas, yo digo las mías, ni ellos me quieren a mí ni yo los quiero a ellos. Pero yo aprendí, gracias a Dios, que en la vida hay que vivir y dejar vivir. No podés pretender que todos vivan, piensen y sean como vos. Pero llegando los 50 años y con casi 30 como periodista, que algunos tipos se hagan los amigos y después me maten en televisión, no me lo banco. Y como no es la primera vez que pasa, hoy me harté y lo voy a desenmascarar”, avisó Toti.

Y agregó: “Estoy hablando del Chavo Fucks. Hoy me demostraste, Chavo, que sos un falso, sos un falluto. Sos esa clase de tipo que no vale la pena. Sos de esos que te dan un abrazo y después te clavan un puñal por la espalda. Y no es la primera vez que lo hacés, y dejé pasar una, dejé pasar dos y hoy me harté”.