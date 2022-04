Hace 30 días les dije que íbamos a tener una ola a finales de marzo, principios de abril y acá estamos, lo que estamos viendo en este momento es una cantidad de casos gripales, en todos lados”. También agrego “un cuadro gripal es un conjunto de signos y síntomas, fiebre de 35,5 a 38,5, dolor de garganta, tos, decaimiento, que puede ser generado por más de 100 distintos tipos de virus y bacterias”.

El docente explica que es probable que esa cantidad de casos de gripe se corresponda con covid, “hemos tenido un aumento en la cantidad de casos de influenza tipo A, pero han sido, el último informe hasta el 16 de marzo en la Argentina tuvimos 794 casos de influenza tipo A… La cantidad de caso que ya estamos teniendo de cuadros gripales que para mí se corresponde con covid, el tema es que no estamos detectándolo ahora porque no se está testeando, digo la mayor parte de la provincia no se testea y se empieza a detectar un incremento producto de que al tener mayor cantidad de gente con cuadros gripales, algunos empiezan a entrar en el sistema de testeo y se empieza a detectar ese aumento”.

Atienza expresó que estamos en la Sexta Ola de covid y que esta traería consigo un poco más de casos que la anterior ola, pero el problema es que al no realizarse tantos testeos no se identifica formalmente si los síntomas corresponden a Covid. Pero ya que la mayoría de la población está vacunada, “está impactando poco dentro de los sistemas sanitarios”.

“En la Argentina hay gente que tiene 4 dosis de vacuna, y eso minimiza siempre los cuadros y se tiende a una gripalización de la pandemia”, “hay que cuidarse porque lo que está circulando es el covid, hemos tenido este año 2 millones y medio de casos de covid contra 2 mil casos de influenza así que probabilísticamente si alguien tiene un cuadro de gripe en este momento, cuadro gripal es posible que sea covid.

Por otro lado, Atienza se refirió a las vacunas en la actualidad, “hay que esperar que la Argentina, a que el mundo avance hacia la etapa de endemia, hay que esperar a ver cuál es el momento en el que la cantidad de casos a nivel mundial empieza a bajar, eso por ahora no está ocurriendo”

Además, planteó la opción de una vacunación regular “si vamos al escenario de una vacuna anual, recién cuando estemos en la etapa de la endemia, es decir, cuando la cantidad de casos sean esperados, que yo diga, bueno, la Argentina pasa a un escenario de mil casos mensuales, eso sería un nivel aceptable de endemia. … Allí vamos a poder analizar la posibilidad de una vacuna anual”.

“Así que yo creo que vamos a un escenario de por lo menos una dosis cada dos años”.

Por último, el docente reflexiono sobre los efectos en el campo de la salud, “yo creo que hay un antes y un después en la medicina, me da la impresión y en la ciencia en general. Un antes y un después de esta pandemia, por muchos motivos, en la medicina, a partir de la pandemia del covid, arranca una nueva medicina que va a estar centrada en los próximos 5,10 años en el covid”.

Fuente: InfoPico