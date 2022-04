A partir de este primero de abril se terminaron de reincorporar ginecólogos que habían abandonado el colegio médico a finales del año pasado, así “el 100% de los profesionales volvieron al colegio médico” expresó José Luis Giaccobe, gerente del SEMPRE.

El conflicto, que había iniciado en diciembre del año pasado con ginecólogos de la provincia, finalizó luego de la incorporación del último grupo de médicos al colegio medio. De esta manera el servicio a afiliados de obras sociales quedo restablecido, “no solamente hablo por el SEMPRE, sino con el resto de obras sociales sindicales y las prepagas” comentó José Luis.

“A principios de marzo, gradualmente se iban incorporando algunos ginecólogos al colegio médico para restablecer el servicio y el último grupo de ginecólogo y ginecólogas que quedaban sin atención a las afiliadas de las obras sociales se terminó de incorporar la semana pasada al colegio médicos y automáticamente hoy están en la misma situación que estaba el 30 de noviembre del año pasado, con los mismos prestadores que estaban trabajando” expresó Giaccobe.

Hoy en día la totalidad de los profesionales está trabajando junto al colegio médico y las obras sociales. Pero como menciona Giacobbe, “de haber llegado a otra instancia probablemente se hubiera afectado las instituciones sanatoriales más de lo que se afectaron, se hubiera afectado el sistema de salud pública más de lo que se afectó Los propios beneficiarios se hubieran quedado tal vez con algunos ginecólogos si y otros no”.

Giaccobe explicó que “esto tendría que ser un aprendizaje, sobre todo para los profesionales, teniendo en cuenta que no se puede poner al afiliado, al paciente por sobre la atención de la salud en algún reclamo o pretensión”. Cabe aclarar que muchas afiliadas a distintas obras sociales estuvieron sin atención ginecológica a causa de este conflicto durante estos meses.

La resolución de este conflicto permite que los beneficiarios vuelvan a tener atención ginecológica. “Se entendió que las obras sociales no era un capricho esto de no acceder a algunas pretensiones de este sector, sino que nosotros tenemos ciertas limitaciones no solo económicas y financieras, sino las posibilidades contractuales también”.

Por último, el gerente del SEMPRE aclara que “es importante igualar algunas condiciones para que esto no vuelva a pasar”. Esta obra social presentó dos cláusulas al colegio médico para evitar un posible nuevo conflicto que haga que muchas beneficiarias se queden sin atención médica. Estas cláusulas están siendo analizadas por el colegio médico.

Fuente: InfoPico