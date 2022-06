Todo el mundo olvida cosas a veces. ¿Con qué frecuencia has perdido las llaves del auto u olvidado el nombre de una persona que acabas de conocer? Es común que el envejecimiento implique cierto grado de problemas de memoria, así como una ligera disminución de otras habilidades de razonamiento. Sin embargo, hay una diferencia entre los cambios normales en la memoria y la pérdida de memoria asociada con la enfermedad de Alzheimer y los trastornos relacionados. Y algunos problemas de memoria son el resultado de afecciones tratables.

“Piensa en la última vez que entraste en la sala de estar y olvidaste lo que habías ido a buscar, o tiraste de la manija de la puerta del auto solo para darse cuenta de que las llaves estaban en el mostrador de la cocina. Cada semana, los pacientes de mi clínica de la memoria cuentan historias similares y me preguntan: ¿Es esto normal?”, advirtió en un reciente artículo publicado en The Washington Post, Sara Manning Peskin, neuróloga cognitiva de la Universidad de Pensilvania y autora de A Molecule Away From Madness: Tales of the Hijacked Brain.

Las encuestas muestran que la mitad de los adultos de mediana edad se preocupan por tener demencia. Las personas que se sienten aisladas, que duermen menos o que han cuidado a alguien con pérdida de memoria tienden a estar particularmente preocupadas. El miedo a las enfermedades cognitivas está muy extendido; los científicos han descubierto que las personas tienen más miedo a la demencia que a otras causas principales de muerte, como enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Décadas de investigación han dejado en claro que el cambio cognitivo con el avance de la edad es perfectamente normal. La mayoría de los adultos empeoran a la hora de reconocer caras y recordar nueva información a partir de los 30 años, y luego continúan empeorando durante el resto de sus vidas. Esto significa que la típica jubilada puede recordar menos artículos de una larga lista de compras que su nieto de 20 años, incluso si ambos son cognitivamente normales. La memoria para hechos bien aprendidos dura más, pero estas habilidades eventualmente también se desvanecen. “Entonces, la pregunta de si algo está mal en el cerebro no es ‘¿algo ha empeorado?’ sino más bien ‘¿algo ha empeorado demasiado?’”,

Evaluaciones cognitivas inexactas

Los seres humanos somos notoriamente inexactos al evaluar nuestra propia cognición. Los estudios ilustran que tenemos una visión particularmente pobre al cuantificar nuestra velocidad de procesamiento y destreza. Cuando la enfermedad de Alzheimer u otras aflicciones están presentes, nuestra capacidad de autojuzgar nuestra aptitud cognitiva se vuelve aún menos confiable, comenzando en las etapas más tempranas de la enfermedad. La pérdida de la conciencia de sí mismo es tan común en estas condiciones que a veces se incluye en los criterios de diagnóstico de las enfermedades.

Entonces, ¿cómo debería alguien averiguar si está experimentando un proceso de memoria normal relacionado con el envejecimiento o algo más significativo? “En lugar de tratar de evaluarse a sí mismo, reclute a un amigo cercano o familiar para detectar si tiene un problema. Los estudios muestran que la descripción de un cónyuge es más confiable que la propia opinión de una persona sobre su memoria y habilidades de pensamiento. Los cuestionarios más útiles para medir el deterioro cognitivo no los rellenan los pacientes, sino alguien que los conoce bien. En mi propia clínica de la memoria, compensamos la autoconciencia imperfecta pidiendo a los pacientes que vengan a la visita con un amigo o familiar con quien podamos hablar por separado”, detalló Manning Peskin.

Y añadió: “Como especialistas cognitivos, evaluamos la salud del cerebro en dos planos. Primero, consideramos lo macroscópico: ¿qué tan bien funciona una persona en el mundo real? Preguntamos si un paciente se olvida de pagar las facturas, se pierde en rutas de conducción conocidas o deja ingredientes fuera de las recetas. Discutimos las dificultades para encontrar palabras y los cambios en el comportamiento. En segundo lugar, tratamos de predecir lo que sucede a escala microscópica dentro de la cabeza: ¿sospechamos que el cerebro del paciente ha acumulado moléculas dañinas?”.

Según la especialista, “nuestros cerebros están hechos de más de un septillón de moléculas, cada una formada por átomos conectados, similares a bloques de construcción unidos entre sí. La mayoría de estas moléculas nos ayudan a prosperar, pero algunas pueden volverse contra nosotros y causar estragos en el órgano al que deben servir. No siempre conocemos las moléculas exactas que causan la enfermedad de Alzheimer y condiciones similares, pero en muchos casos sabemos qué moléculas anormales tienden a estar asociadas con las afecciones”.

Pruebas de pensamiento

Para evaluar si una molécula peligrosa se puede estar acumulando en el cerebro de un paciente, se utilizan pruebas de pensamiento, similares a los juegos mentales, que pueden cuantificar la memoria, la capacidad multitarea, las habilidades lingüísticas y el juicio espacial.

“Observamos imágenes del cerebro de un paciente, generalmente una resonancia magnética, en busca de áreas pequeñas o dañadas. A veces, incorporamos resultados adicionales de sangre o líquido cefalorraquídeo. Recopilando la información, planteamos la hipótesis de qué moléculas anormales, si las hay, pueden estar acumulándose en el cerebro de la persona. ‘Si tuviera que mirar una parte de su cerebro bajo un microscopio’, les puedo decir a mis pacientes, ‘sospecho que encontraría esto’”, remarcó.

La enfermedad de Alzheimer, la enfermedad con cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal y otros tipos de demencia están asociados con cambios moleculares particulares, por lo que según la Manning Peskin, vincular los síntomas de una persona con sus raíces microscópicas permite predecir lo que le sucederá a un paciente en el futuro. “Tres personas que comienzan a repetirse en la conversación pueden enfrentar destinos completamente diferentes. Uno, cuyos síntomas son causados por la enfermedad de Alzheimer, experimentará amnesia progresiva. Otro, cuya repetición proviene de la demencia frontotemporal, puede volverse sorprendentemente desinhibido. Otro, sin que se acumulen moléculas problemáticas en el cerebro, eventualmente podría detener el comportamiento repetitivo y volver a la normalidad después de abordar los síntomas del estado de ánimo o los problemas para dormir”, añadió.

Pero predecir qué molécula está asociada con la enfermedad de un paciente es importante no solo para el pronóstico sino también para el descubrimiento de fármacos. Al respecto, la experta manifestó: “La idea de una cura única para la demencia, una píldora mágica o una vacuna universal, pasó de moda hace mucho tiempo. Es poco probable que un medicamento que trata la enfermedad de Alzheimer ayude a los pacientes con demencia frontotemporal, porque se cree que las enfermedades son causadas por diferentes desastres moleculares. Lo mismo ocurre con un tratamiento para la demencia con cuerpos de Lewy o la enfermedad de Huntington. Por lo tanto, los científicos están buscando simultáneamente múltiples medicamentos, cada uno de los cuales funcionaría en una molécula nefasta en particular”.

Medicamentos a la medida

La cura para la demencia será en última instancia un arsenal de medicamentos que los médicos pueden adaptar a cada paciente en función de las firmas moleculares únicas en el cerebro del individuo.

“A medida que continúa la búsqueda de curas, la acción más valiosa que puede tomar si le preocupa su memoria es hablar con un amigo o familiar. ‘¿Puedes vigilar mi memoria y mi pensamiento?’, podrías preguntar. ‘Y dime honestamente si parezco peor que otras personas de mi edad”’ Si esa persona tiene preocupaciones, hable con su médico”, advirtió la experta.

Y concluyó: “Si todo parece normal para su grupo de edad, deje a un lado su malestar y vuelva a preguntar en seis meses; estadísticamente hablando, tenga la seguridad de que su familia y amigos probablemente lo sepan mejor que usted. Mientras tanto, deja de preocuparte por olvidar los nombres de conocidos y dejar las llaves en la encimera de la cocina. En la mayoría de los casos, estos son simplemente signos de envejecimiento cognitivo normal”.