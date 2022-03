Hace una semana, delincuentes ingresaron en la casa de una emprendedora y le robaron dos máquinas de coser con las que trabajaba. En las últimas horas se conoció que un empresario le donó un implemento similar, y que vecinas y vecinos realizan una colecta para restituirle sus elementos de labor. «Millones de gracias a quienes me ayudan», dijo la joven.

En la noche del jueves pasado, entre las 20.00 y 22.00, en que la familia asistía a una reunión religiosa, delincuentes ingresaron en la vivienda familiar y la desvalijaron. Se llevaron un televisor y dos máquinas de coser con la que la mujer trabajaba en un emprendimiento particular.

Desde entonces hubo una ola de repudio y de apoyo. Una colega le ofreció sus máquinas para trabajar y otra amiga inició una colecta para reponerle los instrumentos laborales. Pero ayer, un empresario que se dedica a la venta de automotores, le donó una máquina de coser.

«Vi que querían hacer una colecta con Ana Verdugo se los agradezco, ya me comuniqué con ella. Ayer recibí un mensaje re lindo alentado que alegró mi corazón. Javier Zanni me donó una máquina. Ni me van a alcanzar las palabras para agradecerles. Millones de gracias a todos», concluyó.

fuente: la arena