Este fin de semana se juega la última fecha del Provincial 2022. El Ente Provincial de Fútbol comunicó las ternas arbitrales, encabezadas por los dos equipos castenses.

DOM – 17 HS Estudiantil (C) vs All Boys

Arbitro: Emilio Rigal

DOM – 17 HS Huracán (G) vs Racing Club

Arbitro: Juan Figueroa

DOM – 17 HS Belgrano (SR) vs Costa Brava

Arbitro: Malvina Schiel

DOM – 17 HS Matienzo (L) vs Dep. Alpachiri

Arbitro: Mauricio Navarro

DOM – 17 HS All Boys (T) vs Pampero (G)

Arbitro: Marcos Diaz

DOM – 17 HS Mac Allister (SR) vs Ferro (P)

Arbitro: Martin Lobo

DOM – 17 HS Atlético (SR) vs Alvear FBC

Arbitro: Paolo Macchi

DOM – 17 HS Dep. Argentino (Q) vs Guardia del Monte (T)

Arbitro: Cristian Ramonda