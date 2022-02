Un sistema de Salud Pública que ya da turnos con demoras de dos meses, nueve profesionales ginecológicos que atienden por el convenio con el Colegio Médico, y la promesa de que llegaran profesionales de afuera a radicarse en la provincia, no alcanzan a cubrir la demanda de las mujeres que día a día requieren atención ginecológica en la provincia.

Ese es el diagnóstico que hacen desde los gremios. Si bien respaldan la posición de obras sociales sindicales, prepagas y el Sempre, porque coinciden en que ceder al pedido de la Asociación de Ginecólogos derivaría en el desfinanciamiento del sistema solidario, también reclaman alternativas urgentes.

«Lo que hay no es suficiente», resumió la secretaria de organización de UPCN, Daniela Fernández. «Las parturientas no esperan. Como tampoco espera la mujer que está bajo tratamiento oncológico. Y tampoco lo puede hacer la mujer que tiene un control anual, porque si lo posterga no hay prevención y los problemas después pueden ser mayores», señaló la gremialista.

Sempre, solamente, dio a conocer que en febrero tiene que atender 62 partos. Los meses siguientes la cantidad de esas prácticas es similar. Pero además hay controles y tratamientos oncológicos impostergables.

Fernández señaló que Salud Pública ya tenía turnos con demora antes del conflicto con los ginecólogos. Si se le suma las prácticas que se hacían en el privado, es imposible responder en forma adecuada, según razonó. Además, actualmente solo 9 profesionales en todo el territorio están atendiendo bajo el convenio de Colegio Médico.

Casi 40 ginecólogos y ginecólogas nucleadas en la asociación, quedaron fuera de las negociaciones, que se agotaron, según plantean desde la seguridad social. «Un parto que cobraban 21 mil pesos quieren cobrarlo 75 mil», explicó uno de los negociadores, para dar cuenta de la imposibilidad de acercar posiciones.

«Hay que buscar alternativas con inmediatez», dijo la gremialista de UPCN este jueves, en declaraciones a Radiokermés. «Hay que seguir buscando alternativas, las parturientas no esperan, ni las mujeres que están con tratamiento oncológico, o las que tienen fecha de control anual», remarcó.

El gerente de SEMPRE, José Giacobe, y directores del Instituto de Seguridad Social, se reunieron durante dos horas el último martes por la mañana con representantes de los gremios que integran la Intersindical y de UPCN. En el encuentro estuvo el director Raúl Ortíz y también el director que representa a los trabajadores activos, José Rodríguez.

Los gremios habían pedido reuniones con el gobernador Sergio Ziliotto frente al desamparo en que se encuentran las mujeres afiliadas que necesitan prácticas ginecológicas. El lunes hubo una protesta en las puertas de la obra social. Finalmente, este martes los recibió Giacobe y parte del directorio.

El conflicto se originó a partir de que los ginecólogos conformaron una asociación, rompieron con el Colegio Médico -gerenciador de prestaciones médicas en la provincia- y pretendieron imponer nuevos valores a las prestaciones que no fueron aceptados por las obras sociales sindicales, prepagas y la seguridad social.

La respuesta de los funcionarios fue que profundizarán una campaña de información para dar conocer las alternativas de atención a las pacientes. En primer lugar, se intentará cubrir la demanda a través de Salud Pública, de los ocho profesionales que no se salieron o volvieron del convenio con Colegio Médico, y de cuatro ginecólogos de afuera que ya confirmaron que se radicarán en la provincia.

En ese sentido, precisó que en febrero SEMPRE tiene identificados los casos de 62 mujeres en la provincia que arribarán al momento del parto.

