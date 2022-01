Un nuevo femicidio sacude a La Pampa: una mujer de Toay murió este martes luego de ser golpeada por un hombre. Mirta Fetter, de unos 30 años, se encontraba internada en el hospital Lucio Molas desde el viernes cuando sufrió golpes y agresiones cortantes en su cuerpo.

La mujer había ingresado el viernes a última hora al hospital Segundo Taladriz de Toay, en estado de shock y con heridas cortantes. Luego fue trasladada a Santa Rosa para ser asistida por un equipo interdisciplinario del Hospital Molas.

En ese momento, la Policía demoró a un hombre, sospechado de haberla agredido. El dijo que ella se golpeó en la cabeza al caerse. Lo mismo sostuvo la mujer.

El hombre fue liberado poco después, con una restricción de acercamiento. Pero en las últimas horas, Mirta Fetter falleció.

La fiscal del caso, Verónica Ferrero, prefirió ser más cauta. “Estamos investigando y todavía no tenemos confirmación de que haya sido un femicidio. Pedimos la historia clínica y todos los estudios de la mujer y la realización de allanamientos”, dijo a este diario.

Una conocida de la víctima pidió justicia en las redes sociales. “Los femicidios también están en Toay . Hoy se fue una mujer en manos de un golpeador alcohólico, que no quede en la nada, que no veamos a este femicida en la calle como si nada #Justicia por Mirta Fetter y por sus dos hijitas que quedaron sin su mamá. Tengo una tristeza que me invade porque no entiendo y no voy a entender nunca estas cosas”.

Fuente: Diario Textual