«Ya desde el 2007 varios de los compañeros que estamos en el partido pertenecemos a diferentes líneas, el ciudadano de Castex nos ha manifestado su apoyo siempre, considero que la mayoría que conformamos este espacio somos gente de trabajo, somos personas que tenemos una conducta de vida y no tienen nada que cuestionarnos, nunca hemos sido obsecuentes dentro del partido y cuando algo no nos gustaba lo hacíamos saber y lo planteábamos ante quien sea», indicó en la entrevista en diálogo con Impacto Castex, Paulo Bregani.

«Estoy convencido que con el peronismo junto vamos a recuperar el municipio, pero hay que entender que no hay que ir detrás de un candidato sino buscar la unión y el consenso, no por statu quo sino para gobernar y traer políticas hacia la sociedad y respuestas a la gente como siempre hemos trabajado desde esta línea, respuestas sociales», así sostuvo y dejó en claro que hay que cambiar las reglas de juego, se puede pensar distinto, pero con la misma meta o finalidad, fortalecer el partido.

Sobre las elecciones dentro de la Unidad Básica, Bregani reconoció que «en Castex se había hecho un trabajo muy importante con integrantes de la línea con Marcelo Steinbauer, tratamos de hacer un trabajo serio, consensuando en conjunto, las intenciones eran muy buenas y llegado el momento surgió otra lista, la idea era ir todos juntos en una sola, y por este tema es que no hemos podido renovar las autoridades aún», y deseó que el año que viene se resuelva este tema, para poder trabajar en conjunto entre militantes y dirigentes.

Respecto a las autoridades vigentes de la Unidad Básica, Paulo manifestó “tenemos que respetarlas porque si bien se vencieron los plazos y tenemos que renovar las autoridades, la Unidad Básica no está acéfala”.

En cuanto a las elecciones legislativas pasadas, indicó “siento que perdimos, pero si vemos a nivel mundial todos los presidentes perdieron las lecciones, desde los que salieron a defender la salud antes que la economía hasta los que defendieron la economía antes que la salud, acá no fue más que eso, creo que la pandemia fue el causante de todo esto porque Ziliotto no está haciendo una mala gestión, pero para eso son las elecciones para ver que espera la gente de un dirigente y corregir los errores, si analizamos en el 2019 el gobernador ganó ampliamente las elecciones”.

El referente político castense indicó que siente que “nos debemos una charla con los dirigentes, con cada uno de los representantes de las diferentes líneas, pero va a ser más adelante, pero lo que puedo decir es que se logró unificar sectores y trabajar en conjunto tras un mismo ideal que es cambiar la imagen del peronismo que dejaron las PASO, tenemos que hacer una base bien sólida y de ahí construir para arriba, el peronismo en Castex es muy fuerte”.

“Hay que entender que en el peronismo no tenemos que ir detrás de un dirigente sino con convicción y diálogo, tenemos que ser conscientes de que no queremos como siempre no queremos tirar del carro, esos tiempos de política han terminado y ahora es momento de estar unidos”.

Al ser consultado por una propuesta de 2015 en las internas, explicó “teníamos como proyecto en 2015 que el bombero voluntario tenga un sueldo para que esté comprometido a estar disponible 24 hs., está bueno que la gente se acuerde de nuestras propuestas, habíamos hablado con el gobierno provincial para ver como encaminar eso porque no era cuestión de tirar propuestas porque uno tiene la imagen de no mentir y no la íbamos a cambiar por unas elecciones”, explicó y concluyó “como militante uno nunca deja de pensar en las elecciones, aún no tengo pensado en el 23 ir como candidato pero siempre está la posibilidad, ahora vamos a lograr el trabajo, definiremos los ideales y las propuestas, el tipo de partido que queremos ofrecerle al pueblo y después buscaremos a las personas que representen esos ideales y que los vecinos acepten, la idea es un partido unificado, hay mucho apoyo por parte de los vecinos y uno se da cuenta a partir de cómo nos reciben y los comentarios”.

“Deseo que se termine de una vez este flagelo que estamos atravesando, esta pandemia, deseo de corazón que podamos salir de una vez de este pozo, salud deseo, después discutimos el resto, pero ahora deseo mucha salud, que este 2022 sea un año fructífero y podamos recuperarnos”, finalizó.