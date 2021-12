La Legislatura interpeló en la tarde de este jueves a cuatro ministros para que den explicaciones sobre el funcionamiento de los organismos del Estado y en qué se falló para no poder haber evitado el infanticidio de Lucio Dupuy. Sin embargo quedó una sensación a poco porque evitaron hablar del caso del nene para no “incurrir en un delito” y “no entorpecer” la investigación: es que hay una causa penal abierta e incluso ellos mismos están bajo la lupa de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).

Los ministros que fueron interpelados, en forma simultánea, fueron Pablo Maccione (Educación), Horacio di Nápoli (Seguridad), Mario Kohan (Salud) y Diego Álvarez (Desarrollo Social). También dio explicaciones -aunque no se trata de una interpelación- el defensor de la Niñez, Juan Pablo Meacca.

Inicialmente se había discutido sobre la posibilidad de que la sesión fuera secreta. Es más, la mayoría de los diputados oficialistas y de la oposición habían dado señales en ese sentido: dijeron que se iban a tocar “puntos sensibles” y debían resguardarse los derechos de la niñez y la memoria de Lucio. Pero finalmente, por una orden de Casa de Gobierno, se decidió avanzar con una interpelación con prensa y con público.

La sesión comenzó a las 14.20 y finalizó a las 17.55 horas. El primero en hablar fue el ministro Alvarez. Dijo que no podía dar “datos concretos” para no entorpecer la investigación judicial. “No podemos revelar información concreta y puntual porque este tema está siendo investigado; queremos ser lo más serios posibles y muy cuidadosos porque está la muerte de un niño y una familia atrás”, expresó.

“No voy a incurrir en un delito. No voy a hablar de este caso”, sostuvo, también, el ministro Di Nápoli.

El diputado Francisco Torroba sostuvo que no tenían intenciones de hacer justicia ni entorpecer la investigación. “Es un hecho aberrante y queremos ver si el sistema de protección a la niñez requiere modificaciones”, dijo. “El sistema actual falló”, agregó.

El defensor Meacca, al responder, dijo que La Pampa hay organismos y protocolos para resguardar a niños, niñas y adolescentes. “Los sistemas de protección se van actualizando con el tiempo. Hoy el sistema de articulación de los organismos es óptimo”, expresó.

“Es una de las seis provincias que tienen toda la estructura y todos los procedimientos. Tenemos también el Consejo General de la Niñez, y no todas lo tienen. En cuestiones de protocolo, La Pampa tiene el protocolo de abuso sexual, y somos la única provincia en ese sentido”, destacó.

“En cuanto a violencia física, cada organismo tiene un protocolo. Nosotros hemos tenido medidas excepcionales de retiro. Hay que tener en cuenta que hablamos de abuso sexual y de violencia física”, dijo.

“Hemos tenido –siguió Meaca- muchas intervenciones donde en cuestiones de violencia física el niño es retirado. Primero se hace la denuncia. Luego hay una interacción entre los organismos que van a evaluar los contextos familiares, y se analiza dónde va a quedar el cuidado del niño”, contó.

“El sistema, es un sistema de articulación en nuestra provincia. Estuve en Córdoba y en Neuquén en temas de infancia. En Córdoba no había contacto (entre los equipos técnicos) con los jueces. Había un sistema burocratizado. Hoy en LaPampa como defensor, hago una llamado y tengo la información. La circulación de la información es óptima”, insistió.

Dijo que “son muy escasas” las condenas por abusos sexuales. Aun así dijo que el 66% de las condenas penales son por este tipo de delitos. Pero reclamó penas más duras: alertó que hay mucha reincidencia.

También dijo que se estima que, de 10 niños y niñas, 8 sufren violencia física o verbal en sus casas.

El defensor dijo que generalmente no se hacen denuncias por violencia o, una vez realizadas, no se ratifican o no se acompañan.

¿Qué se podría mejorar? Según dijo, falta la incorporaración de profesionales. Principalmente, los más especializados. “Por ejemplo, falta un neurólogo en el oeste provincial”, dijo.

“El sistema de articulación en La Pampa prevé una comunicación con todos los jueces de familia, con el sistema educativo. En cuanto a los sistemas de protección, van evolucionando. Sobre los aspectos a mejorar, sería optimo contar con mucho profesionales en distintas disciplinas que por cuestiones económicas o de distancias deciden quedarse en otro lugar”, insistió.

“Mientras nosotros estamos hablando acá, es posible que un niño esté siendo violentado o abusado en La Pampa”, expresó.

“Tenemos que tender a que, una vez detectado, se evite la reiteración del abuso”, dijo.

También cuestionó “el lugar” que colocaron a “los organismos de Niñez” por las “redes sociales”, a raíz del infanticidio de Lucio. En ese marco, cuestionó a golpeadores o abusadores que le “dedicaron” cuestionamientos públicos. “La realidad es que la pelea de los abusadores la damos nosotros, los organismos de Niñez. Somos los que nos oponemos a que el abusador o el violento tenga acceso a los niños”, dijo. Incluso le apuntó a ONG’s que vienen denunciando “obstrucciones” de vínculos.

También resaltó que no había ninguna denuncia previa por vulneraciones a Lucio.

El legislador radical Mauricio Agón, a su turno, pidió explicaciones sobre qué pasa en “cada ministerio” cuando se da un alarma sobre violencia o abuso a un niño o una niña.

El ministro Maccione dijo que esas situaciones están previstas en las escuelas a través de una guía interna. Sostuvo que, dependiendo del caso, se debe comunicar a organismos competentes o hacer una denuncia penal. “Hay una guía que involucra diferentes tipos de violencia. Cuando suceden estas situaciones se informa al equipo directivo de la institución y se informa al área correspondiente. Y se convoca a los padres o al adulto que el menor tenga confianza”, dijo.

También se refirió a la Educación Sexual Integral (ESI). “No digo que está todo perfecto, pero trabajamos en forma articulada”, dijo. “Hay una preocupación y ocupación en el tema”.

A su turno, Kohan dio explicaciones sobre el Ministerio de Salud. Expresó que por año, hay unas 15 mil “intervenciones” por casos de vulneraciones de la niñez. Aclaró que no se trata de 15 mil casos.

¿Por qué tanta violencia? “Lo que estamos viendo es el emergente de una sociedad más violenta y agresiva”, dijo . “Y esto se agravó con la pandemia”.

El diputado Marcos Cuelle preguntó si es posible que un niño ingrese acompañado a un centro de salud para ser atendido en reiteradas oportunidades. “Es posible que una madre ansiosa lleve a su hijo varias veces por el mismo tema, sí”, respondió Kohan.

“Salud no tiene una guía de intervención”, opinó Cuelle. “Sí tenemos guía de intervenciones con profesionales muy formados”, dijo el ministro de Salud. “A veces se puede confundir porque una persona asiste, por ejemplo, por una fractura, en diferentes oportunidades para hacerse un seguimiento de esa misma fractura”.

“¿Desde cuándo está implementado el protocolo y cada cuánto es la capacitación?”, preguntó el diputado. “Las capacitaciones son de todo tipo. Los profesionales de la salud estamos acostumbrados a presentarnos ante la justicia, o porque somos cuestionados por una mala praxis, o vamos como testigos o peritos. De modo que nosotros siempre rendimos cuentas”, dijo Kohan.

Álvarez, luego, respondió por qué La Pampa es una de las pocas provincias que no tiene activo el 102. “Creemos que el 101 es superador”, dijo. “Más allá de que el 101 tiene un operador policial, cuando hay una denuncia o advertencia de una situación de vulneración, se deriva a una Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia”, dijo.

El diputado Marcos Cuelle le respondió y pidió “replantear” la situación. “Los asistentes del 102, creo, tienen otra sensibilidad”, manifestó.

“Cuando se atiende en el 101 y hay una denuncia por violencia sobre la niñez, inmediatamente se deriva a las unidades funcionales de género. Hay personal especializado en las unidades funcionales de género, con la escucha afinada”, contestó el ministro Álvarez.

A su vez, en otro tramo de la interpelación, el ministro reconoció que a partir del caso se incrementaron las denuncias por vulneraciones de derechos de las infancias.

“Lamentamos estar atravesando esta situación, donde no tuvimos intervención porque no tuvimos ningún tipo de denuncia. Los mecanismos de comunicación son las denuncias, y los indicadores de las distintas áreas del sistema”, dijo el ministro de Desarrollo Social.

La legisladora radical Agustina García dijo que “el sistema falló”, sostuvo que el Estado es responsable y preguntó sobre el caso en particular. Pero los ministros insistieron con que no podían responder sobre el infanticidio del nene. “Yo conozco la historia clínica, pero no se lo voy a decir”, dijo Kohan.

Álvarez, en tanto, se mostró molesto con García. “No puedo dejar pasar que nos impute un delito. Estamos bajo investigación y venimos a responder sobre el funcionamiento de los organismos”, sostuvo.

El radical Cuelle cuestionó duramente la presencia de los funcionarios en las gradas, que no dejaron espacio para “el público” restante. “Los ministros son grandecitos y pueden responder solos”, lanzó.

El diputado peronista Leonardo Avendaño consultó sobre lo ocurrido con la llamada del 25 de agosto de 2021, donde una vecina advirtió de la golpiza a Lucio y la Policía fue a un departamento ubicado en la vereda de enfrente. Pero Di Nápoli dijo que no podía responder sobre ese hecho puntual para no afectar la investigación.

“Las llamadas al 101 por casos de violencia o abuso se da intervención a las Unidades Funcionales de Género que están a disposición las 24 horas”, expresó.

Dijo que en muchos casos, los conflictos no llegan a la Justicia por la intervención de los asistentes sociales, psicológos y abogados de las unidades funcionales de género.

El diputado macrista Martín Ardohain preguntó cómo se evitan estos casos. “Quiero saber en qué fallamos. Acá el Estado estuvo presente: el chico iba a la escuela e ingresó cinco veces a la posta sanitaria. Y estaba en Santa Rosa, con los mejores técnicos. ¿En qué fallamos para no detectarlo? Ni quiero pensar qué puede pasar en una localidad más alejada, donde no hay estos equipos de abordaje… No es buscar culpables. Es preguntar cómo evitar esa desgracia”, dijo. “Hablan de las virtudes de las capacitaciones y protocolos, pero acá ha ocurrido una tragedia”.

Torroba también se refirió al funcionamiento de la historia clínica digital y Kohan respondió. “Muchos dramas se han evitado por la historia clínica digital”, sostuvo.

Torroba cuestionó que no se haya hecho autocríticas y Meaca dijo que está convencido de que hay fallas. “Por ejemplo, los 300 condenados por abuso sexual entre el año pasado y este año no sabemos dónde están. No sabemos si están en contacto con niños o no. Muchos volvieron con sus parejas. Y eso es una falla”, sostuvo.

Por último, el ministro de Educación advirtió que la pandemia agravó la situación. “El año que viene tendremos un gran desafío con esta situación, porque con la presencialidad los niños van a hablar. Como ha ocurrido a nivel nacional, los casos han subido desde el caso en cuestión”, dijo.

Reflexiones luego de la interpelación

Ya con los ministros retirados del recinto, algunos de los legisladores hicieron una reflexión sobre la jornada. “El gobernador ha sido contundente en sus declaraciones, para que se eche luz al caso”, dijo el peronista Julio González. “Nosotros haciéndonos eco de eso en pos de encontrar la verdad, hemos tomado la decisión de pedir informes y de acompañar el proyecto de la oposición que tenía que ver con la presencia de los ministros en este día”.

Espartaco Marín dijo es una interpelación que “no tiene antecedentes” en nuestra provincia. “Este bloque ha accedido a eso y a otro tipo de pedido de informes. Indagar en cuestiones puntuales del hecho implica la revictimización y el no esclarecimiento del hecho”, expresó.

Martín Ardohain coincidió. “Fue una jornada más que valiosa. Dentro de todas las posibilidades que tenemos, hemos llevado algo de tranquilidad. Pudimos trabajar de cara a la sociedad. Estamos muy satisfechos”, dijo.

“Nos deberíamos acostumbrar a la presencia de ministros, porque le hace bien a la democracia”, expresó, a su turno, Torroba. “Tenemos que lograr que la muerte de este chico no sea en vano. La mejor manera de honrar su memoria es que revisemos el sistema para que esto no vuelva a suceder”.

Informes

El Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa para la sesión de hoy, el detalle de la documentación y/o información remitida al Poder Judicial -Ministerio Público Fiscal- y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, respecto de las actuaciones relacionadas con el caso del niño.

1.- MINISTERIO DE SEGURIDAD

30/11: Nota MS Nº 224 suscripta por el Señor Ministro de Seguridad, dirigida al Señor Fiscal de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género, Dr. Walter Antonio MARTOS del Ministerio Público Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial;

01/12: Expediente Nº 49787/2021, registro Ayudantía de Policía, fecha de inicio 29/11/2021, remitido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas:

En ambos casos se remitió la documentación que a continuación se detalla:

• Expediente Nº 424/21, registro de la Comisaría Seccional Primera perteneciente a la Unidad Regional I, Extracto: “S/INFORME SOBRE PRESENCIA POLICIAL”;

• Expediente Nº 49950/2021, registro de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la Unidad Regional I, Extracto: “A.N; E.T Informes”;

• Expediente Nº 49961/2021, registro de Ayudantía Subjefe de Policía, conteniendo Oficio Nº 233/2021 del Centro de Control, Operación y Monitoreo “CECOM” sito en la ciudad de Santa Rosa, Extracto “E/INFORME TRANSCRIPCIÓN DE AUDIOS CASO L. A. D.”;

• Expediente Nº 49672/2021, registro de la Comisaría Seccional Cuarta perteneciente a la Unidad Regional II, Extracto: “INFORME DE PRESENCIA SOLICITADA POR LA CIUDADANA MAGDALENA ESPOSITO VALENTI (DNI Nº 39.875.281)”;

• Acta de Exposición realizada por Christian Sebastián DUPUY el día 10 de marzo del año 2021 ante la Comisaría Departamental Primera de la ciudad de General Pico;

• Expediente Nº 49675/2021 iniciado por la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, perteneciente a la Unidad Regional II, Extracto: “ACTUACIONES AÑO 2020 – MAGDALENA ESPOSITO VALENTI”.

2.- MINISTERIO DE SALUD

29/11: En respuesta a nota de la FIA, se remitieron las actuaciones obrantes en el Hospital Evita. La misma información se puso a disposición del Ministerio Público Fiscal.

01/12: En respuesta a Oficio, se remitió al Ministerio Público Fiscal la Historia Clínica de la madre, tal como fuera solicitado.

03/12: En respuesta a Oficio, se informó a la FIA que el Centro de Salud del Barrio Rio Atuel atiende hasta las 20:00 horas.

06/12: En respuesta a Oficio, se remitió a la FIA informe de establecimientos que atendieron al niño, detallándose fecha, motivo de la consulta y profesional interviniente (hospitales y centro de salud de General Pico, Hospital Evita y Centro del Barrio Rio Atuel)

3.- MINISTERIO DE EDUCACION

01/12: En respuesta a Oficio N° 2012/21, se remitió a la FIA registro de las acciones de acompañamiento e intervención en relación al caso del niño, Legajo del niño, carpeta de actividades, informes valorativos de la trayectoria educativa (julio/21, septiembre/21, noviembre/21) e informe de las docentes.

4.- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

30/11: En respuesta a Oficio 2014/21, se informa a la FIA que no existe intervención vinculada al niño L. y su grupo familiar.

El caso

Lucio, de 5 años de edad, murió el viernes 26 de noviembre por la noche, luego de ser brutalmente golpeado. Vivía en una casa de la calle Allan Kardec al 2300, de Santa Rosa, junto a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de su mamá, Abigail Páez. Ambas están detenidas.

El niño fue llevado por Abigail el viernes 26 por la noche, convulsionando, a la posta sanitaria del barrio Atuel. Su madre estaba trabajando, de moza, en el Hotel Mercure. Posteriormente el niño fue trasladado por una vecina, en su auto, al Hospital Evita, ya sin signos vitales, donde se constató su fallecimiento.

Según la autopsia, se pudo establecer que murió por “múltiples golpes” y, además, se comprobó que tenía -de vieja data- mordeduras y quemaduras de cigarrillo.

De acuerdo a lo que revelaron fuentes médicas, Lucio ingresó en su corta vida en reiteradas oportunidades a Enfermería del Hospital Evita: había sufrido una fractura en una mano y la quebradura de un dedo.

Magdalena Espósito Valenti está acusada del delito de homicidio calificado por el vínculo -que prevé una pena de perpetua-, en tanto que Páez está apuntada por homicidio simple -de 8 a 25 años-. Los fiscales y la querella de la familia Dupuy pedirán agravar la calificación.

Fuente: Diario Textual