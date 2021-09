La Justicia avanza en la investigación del caso de la mujer que el domingo apareció muy golpeada en su domicilio del barrio Roca.

En horas de la tarde del mismo día la policía detuvo a un hombre mayor de edad, con antecedentes, a quien la Fiscalía le imputó ayer «abuso sexual agravado».

A pesar de tener detenida a la persona sospechada, los investigadores no salen de su asombro por las características del hecho y –por ahora- la falta de una motivación para concretarlo.

«Sorprende porque son hechos a los que no estamos acostumbrados en Pico», había señalado a horas de lo ocurrido la fiscal de Delitos contra las Personas y de Violencia contra las Mujeres, Ivana Hernandez, y los dichos de la investigadora hasta ese momento se centraban en la golpiza que había sufrido la víctima, pero había aún detalles más escabrosos que no se habían revelado, algunos de los cuales pudo acceder este diario luego de la formalización del detenido. Aunque para los investigadores aún existen cuestiones que no terminan de cerrar.

El hecho

El domingo por la mañana llamó la atención de los cronistas que cubrían las elecciones el movimiento policial en el barrio Roca, inusual para un hecho de violencia de género. Hasta ese momento se conocía que una mujer de 64 años había sido brutalmente golpeada.

Ya en horas de la tarde, y luego que la mujer saliera del estado shock y señalara sin margen de dudas a su agresor, la policía detuvo a un hombre de 42 años con antecedentes, que de hecho se encontraba con libertad asistida por un condena por venta de estupefacientes, dictada por la Justicia Federal.

Ayer, alrededor de las 15 horas, el hombre fue formalizado y el delito de mayor gravedad que se le imputó fue «abuso sexual con acceso carnal», por el cual al finalizar la audiencia le dictaron 90 días de prisión preventiva.

Según lo que pudo reconstruir este medio, víctima y victimario se conocían, aunque jamás habían mantenido una relación de pareja. El contacto habría surgido a partir que el hijo de la mujer en algún momento estuvo detenido y entablado relación con el hombre detenido.

El sábado por la noche la mujer se reunió en otro domicilio con un grupo de personas, reunión en la que apareció luego el agresor. Alcohol y estupefacientes habrían sido parte del encuentro que duró varias horas, hasta que la mujer decidió regresar a su hogar en el barrio Roca, donde vive sola.

Pasadas las 6 de la mañana el hombre habría llegado hasta la casa de la víctima y violentado una abertura para ingresar. Lo que ocurrió a partir de ese momento sorprende a los investigadores, no solo por la violencia con la que actuó el agresor, sino también porque no encuentran hasta el momento una motivación.

«No vemos una cuestión de desahogo sexual», admitió una de las fuentes consultadas por este diario, de hecho exploran varias hipótesis para que cierren el ataque sufrido por la mujer.

La mujer de 64 años, que permanece internada con múltiples lesiones aunque fuera de peligro en el Hospital Centeno, presenta cortes en la cabeza originados posiblemente con un machete, rasguños y golpes en distintas partes del cuerpo, e incluidos golpes en ambos lados de sus manos.

El detenido permanecerá ahora 90 días en prisión preventiva, mientras se le complicaría también su condición de libertad asistida por la condena de la Justicia Federal, tiempo en que los investigadores buscarán establecer las razones por las cuales cometió el hecho que los propios pesquisas destacan como muy poco habitual en la ciudad.

Fuente: Diario de La Pampa