El intendente de Alpachiri, Rubén Müller, estimó que en dos meses estarán listas para entregar 8 viviendas del Plan Mi Casa y que en forma paralela podría estar terminada la obra del SUM de la localidad.

En diálogo con este diario, el jefe comunal informó que cerró un compromiso con una empresa privada para poner en marcha la pequeña planta textil, que iba a ser una cooperativa, y anunció que ya están llegando las herramientas y armándose el campamento de la empresa vial que se adjudicó la obra del nuevo acceso y la pavimentación de una alternativa que lleva directamente a la zona destinada al sector agroindustrial.

Müller evaluó además la situación política, a pocos días de las elecciones PASO, y opinó que es una elección con buen pronóstico para el oficialismo pero que se nota el desinterés de la sociedad y el miedo aún por la pandemia.

Al respecto dijo que en Alpachiri «tenemos uno de los principales candidatos de la oposición, Hugo Pérez. Eso es fuerte a nivel local, es un ex intendente y estamos además en medio de un contexto nacional que no ayuda». Manifestó que «si midiéramos gestión, estamos muy bien, pero la campaña de los medios y de la propia oposición a nivel nacional puede arrastrar mucho. De todas maneras, la verdad estará en noviembre, allí se definirán las cosas porque he visto mucha gente interesada en participar de las internas de otros sectores».

Obras en marcha.

Mientras los trabajos para terminar el anhelado SUM para el pueblo, que se construye sobre las antiguas instalaciones de la Sociedad Española, están en su etapa final, Müller también tiene su atención principal puesta en las viviendas sociales.

«Estamos hoy en un setenta por ciento, calculamos que en unos dos meses se podrían entregar, pero sabemos como es esto de los tiempos en la construcción», reflexionó y agregó sus esperanzas «en que así sea, porque ya hemos empezado a gestionar otro cupo, la demanda en la localidad es alta».

En el espacio donde se levantan las actuales, «hay lugar para otras cuatro, y además estamos viendo si hacemos por lo menos un par de servicio. No hay nada concreto, primero tenemos que terminar las actuales», indicó.

Está latente la posibilidad de terminar al mismo tiempo que las obras del SUM. «Estamos en los detalles finales, son varias cosas que llevan su tiempo, especialmente en las dependencias como sanitarios, vestuarios, cocina y depósito», informó. La obra se ha venido haciendo con desembolsos en etapas por parte del gobierno provincial y la idea «es poder inaugurar con algún evento, pero eso dependerá de la situación sanitaria del momento. Hoy vemos que mejora día a día, pero no podemos descartar nada, lo vemos a diario en todo el mundo».

En ese plazo también está la fecha de la elección decisiva de noviembre. «Las casas, cuando estén, las entregamos aunque no haya acto por la veda, la gente está esperando, y con el SUM veremos que podemos o no hacer».

Llega la empresa.

Con dirección del Ministerio de Obras Públicas, la obra vial en el ingreso a Alpachiri fue licitada y adjudicada en los primeros días de julio. Incluyen pavimento nuevo de 5 cm de espesor en caliente, desagües pluviales y la marcación tanto horizontal como vertical.

Además, también sobre la ruta 20, se construirá lo que denominan una «raqueta de giro a la izquierda» sobre un acceso alternativo ubicado al Este del principal y que lleva a la zona agroindustrial a transporte pesado.

«Ya hay movimiento, la empresa comenzó a armar su campamento y traer sus maquinarias. Es una obra de 45 millones de pesos, que además de la mejora en el tránsito y la seguridad, provocará un movimiento distinto y bueno mientras se ejecute», dijo Müller.

Señaló que esta obra y las mejoras que se harán en la provisión de energía, permitirá que las empresas ya afincadas en la zona puedan disponer de lo que necesitan para desarrollarse.

Abrirán taller textil.

En su primer mandato, Rubén Müller apostó fuerte a la conformación de una cooperativa de trabajo textil. Además de apoyar al grupo de mujeres que la intentaron formar con capacitación, desde la comuna fue aportando para adecuar el local y las máquinas y herramientas necesarias.

Por razones ajenas a su órbita, el intento cooperativo fracasó. Las mujeres siguieron con problemas laborales y el municipio se quedó con la planta si producir. Ahora, el intendente suscribió un convenio con una empresa privada de Santa Rosa, que pondrá en marcha el taller con «personal contratado en Alpachiri, una posibilidad de trabajo inicial para entre cinco a ocho personas».

«Esta empresa necesita talleres de costura que trabajen para ellos y para nosotros es una oportunidad de poner en marcha la planta y que se habrá una chance de trabajo para mujeres, que es lo que más falta hace».

Por último, sostuvo que «de a poco se va normalizando la actividad económica, pero hubo mucha gente perjudicada por el parate de la pandemia, especialmente algunos pequeños comercios que no pudieron aguantar. Hoy se ve más movimiento, falta pero estamos saliendo».

Fuente: Diario La Arena