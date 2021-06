La familia de un joven de 22 años que días atrás denunció que fue golpeado y maltratado por las autoridades de la X Brigada Mecanizada de Toay aseguraron que desde esa fuerza sufren «hostigamiento» al tiempo que intentan complicarlo «con mentiras permanentes».

El caso involucra a Gonzalo Jesús Méndez, quien denunció que un superior le fracturó la nariz con un golpe de puño y que desde el Ejército toman distintas represalias porque justamente dio a conocer los maltratos «tanto físicos como psicológicos». Pese al pedido de la baja, en la X Brigada no se la otorgaron y, por el contrario, le iniciaron una denuncia militar por «desertor» del Ejército Argentino. El hecho llegó a la Justicia Federal y también interviene la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional).

«Es un hostigamiento permanente, vinieron a mi casa y casi tiran la puerta abajo, cuando solo era para traer una notificación a través de la policía de Toay. Gonzalo sigue con certificado médico y ya hizo el pedido para que le den de baja, tenemos todo documentado, pero ellos siguen con un círculo vicioso de mentiras que nos tiene realmente cansados», lamentaron desde la familia de Méndez.

«Gonzalo se inscribió como soldado voluntario pero los problemas comenzaron en octubre del año pasado cuando le diagnosticaron Covid-19. Fue al hospital de Toay y de ahí lo mandaron diez días a casa, pero tras ese plazo seguía con síntomas, presentamos un certificado que seguía afectado y a partir de ahí comenzaron las represalias. Lo hacían trabajar como si estuviera sin ningún problema», habían detallado familiares del joven a este diario.

En abril pasado le enviaron una carta documento al coronel Hugo Soria, a cargo de la Brigada Mecanizada, solicitando la baja voluntaria de Gonzalo. Pero no hubo respuesta. Y ahora, según la familia, sigue el «hostigamiento en algo que parece no terminar nunca».

Fuente: Diario La Arena