El gobernador Sergio Ziliotto dijo que son “incalificables” las expresiones del exgobernador mendocino Alfredo Cornejo, que advirtió que Mendoza debería independizarse luego del revés por la represa Portezuelo del Viento.

«Lo de Alfredo Cornejo es una falta de respeto. Es incalificable hablar de independencia en un país federal», dijo en diálogo con Dady Brieva en radio El Destape.

Ziliotto se refirió así a los dichos del exgobernador de Mendoza y actual diputado nacional de la UCR, quien no solo acusó al Gobierno nacional de «perjudicar» a Mendoza al trabar la megaobra de Portezuelo del Viento, sino que además sostuvo que la provincia cuyana «tiene todo para vivir como un país independiente» de la Argentina. «La verdad que no me gusta separarnos de la nación pero ellos están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios valores e identidades», advirtió Cornejo.