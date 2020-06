El gobernador utilizó una frase futbolera para referirse al tema. «Ya a Neuquén lo convencimos de cuáles son los beneficios del río Colorado…después lo vamos a convencer de que la barrera sanitaria tiene que dejar de existir», indicó.

El gobernador Sergio Ziliotto sostuvo este viernes que el histórico conflicto por la Barrera Sanitaria Patagónica al sur del río Colorado no está en su «agenda» porque «no constituye un perjuicio económico para la provincia».

Aunque dio a entender que no abandonará esa lucha. «Como dijo nuestro conductor, todo a su debido tiempo y armoniosamente. Ya a Neuquén lo convencimos de cuáles son los beneficios del río Colorado en manos de todas las provincias…después lo vamos a convencer de que la barrera sanitaria tiene que dejar de existir», indicó cuando este diario le consultó sobre el tema.

Y cerró el tema con una frase futbolera: «paso a paso, dijo Mostaza». El diálogo previo fue el siguiente:

– El presidente confundió durante su visita el tema de la barrera sanitaria. Después el vicegobernador dijo una cosa y el ministro de la Producción, otra. ¿Pudo hablar con el Presidente o es un tema que usted ya no lo considera necesario?.

– Con respecto a la barrera sanitaria digamos que todo tiene que ver cuándo se desarrolla cada una de las noticias. Hace 4 años era realmente una barrera que afectaba la economía de La Pampa. Hoy desde el punto de vista económico no significa un perjuicio económico alguno porque hoy tenemos abiertos otros mercados. No es que no aumentamos la capacidad de venta porque no podemos vender al sur del rio Colorado. No vendemos más porque estamos funcionando a full, hay otros mercados abiertos. Por supuesto que hay una discusión sobre el distinto status sanitario respecto a la aftosa, pero hoy por hoy en la agenda que yo tengo como gobernador sacar la barrera sanitaria desde el punto de vista económico no es una prioridad. Creo que hoy es un tema a resolver, pero no es una prioridad. Es un tema que no abandonamos, pero hoy por hoy si hay un perjuicio económico lo tienen las personas que viven al sur del rio Colorado y que compran el asado mucho más caro de lo que compran en la provincia de La Pampa y seguramente no de la calidad de la que podrían comprar en la provincia de La Pampa.

– ¿Usted cree que esa barrera no afecta a la producción de los frigoríficos de Bernasconi y de Acha, por ejemplo?

– Bernasconi no vende porque todavía no está en funcionamiento, ellos también tienen cupos para vender afuera del país. Y en General Acha sabemos que es una disputa entre privados. Los frigoríficos tienen otro mercado para vender. No lo abandonamos al tema porque es una barrera comercial, no sanitaria. Aunque hoy la barrera tiene un andamiaje sanitario porque para el SENASA hay dos status sanitarios distintos: uno al norte y otro al sur.

– Sin embargo, los productores pampeanos sostienen que está probado científicamente que la carne con hueso no transmite la aftosa…

– Hoy científicamente quién decide es el SENASA, y dice que hay diferencia de status. El productor siempre tiene su posición y su pensamiento, pero acá no debemos regir por una autoridad de aplicación que es el SENASA. Tendremos que rebatirlo desde el punto de vista científico. Como dijo nuestro conductor, todo a su debido tiempo y armoniosamente. Ya a Neuquén lo convencimos de cuáles son los beneficios del río Colorado en manos de todas las provincias…después lo vamos a convencer de que la barrera sanitaria tiene que dejar de existir. Paso a paso, dijo Mostaza.

«Claramente es inconstitucional»

El vicegobernador Mariano Fernández también volvió a dejar su opinión sobre la barrera sanitaria, tras la consulta de este medio al gobernador. «Creo que la respuesta del gobernador ha puesto en cauce este tema. Es una política que no va a abandonar el Estado Provincial, no quiere decir que sea prioiritario. Se seguirá hablando con las autoridades del SENASA porque lo que abunda no daña», indicó.

Y sostuvo: «claramente La Pampa ha sostenido que esta barrera sanitariamente no implica ningún riesgo, serán las autoridades del SENASA las que lo resolverán con el diálogo. Claramente también es insconstitucional, que eso sí lo dijo el Presidente porque obviamente es una aduana interior. Es un tema que no es prioritario, pero la provincia de La Pampa lo seguirá andando por los carriles administrativos que corresponda».

Fuente: El Diario